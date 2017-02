El nuevo cuadro tarifario de los peajes, tras los aumentos.

El gobierno nacional aprobó el nuevo esquema de tarifas y franjas horarias de aplicación, que regirá a partir del próximo viernes con subas de hasta 120%. Afectará particularmente a los pagos en efectivo, tanto para la Panamericana como el Acceso Oeste. Desde mañana también aumenta el precio del peaje en la Costa Atlántica y la Buenos Aires-La Plata.

En cuanto a los accesos Norte (Panamericana) como Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la resolución 228 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) determinó la suba de acuerdo con el “cálculo de la incidencia que las variaciones de precios operadas hasta el 30 de noviembre de 2016, han tenido en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones” incluidas en los contratos de concesión.

Para eso -dice la Resolución- se implementan “tarifas segmentadas de acuerdo a la franja horaria en la que cada categoría de vehículo trasponga las distintas estaciones de peaje de los accesos concesionados”, ajustadas según “la modalidad de pago utilizada”, a fin de alentar la modalidad de pase automático (telepeaje).

Las franjas horarias

– Se establece como horario de “congestión” durante los días de semana entre las 9 y las 11, y entre las 17 y las 19. El precio del peaje para un auto que se dirija a la Ciudad en hora de “congestión” por acceso Oeste pasará ser de 55 pesos en lugar de los actuales 25 (una suba de 120%), pero con telepase la tarifa será de 33 pesos. En la Panamericana, el peaje en hora de “congestión” se duplicará (100%) de 30 a 60 pesos.

– Se considera “pico” los tramos de 6 a 7 horas, de 9 a 10, de 16 a 17 y de 19 a 20. En la Panamericana, en esta franja el precio aumentará 66% (de 30 a 50 pesos).

– Se define luego como “promoción” los segmentos horarios de 0 a 5, de 22 a 24 y de 12 a 14 para los transportes pesados (de 3 a 7 ejes)

– Se categoriza como “valle” al resto de los días y horarios no incluidos en las franjas anteriores. Los menores incrementos se aplicarán en estos horarios: de 30 a 40 pesos en la Panamericana (33%) y de 25 a 35 en el acceso Oeste (40%).

– Para los fines de semana, en tanto, el “pico” va de 11 a 15 horas y de 17 a 21; la “promoción” se extiende de 0 a 5 y de 22 a 24; y el resto es “valle”.

Los precios del Sistema Vial Integrado del Atlántico

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó los nuevos valores tarifarios de peaje que el Concesionario Aubasa aplicará a partir de este martes, y que incluye también el tramo Buenos Aires-La Plata. El esquema se publicó en el Boletín Oficial bonaerense.

El nuevo cuadro tarifario indica que en el caso de la Ruta 2 los peajes de Maipú, Samborombón y La Huella pasarán de 45 pesos a 75; en tanto que las cabinas de Madariaga y Mar Chiquita, sobre la Ruta 11, se incrementarán a 35 pesos. Respecto de la Autopista Buenos Aires- La Plata, pasará de 30 a 40 pesos en hora no pico, y de 40 a 50 pesos en horario pico.

– Estación de Peaje Samborombón (Km. 90): Categoría 1 $ 75,00 – tarifa bonificada $ 60; Categoría 2 $ 150; Categoría 3 $ 150; Categoría 4 $ 225; Categoría 5 $ 300; Categoría 6 $ 375.

– Estación de Peaje La Huella: Categoría 1 $ 75 – tarifa bonificada $ 60; Categoría 2 $ 150; Categoría 3 $ 150; Categoría 4 $ 225; Categoría 5 $ 300; Categoría 6 $ 375.

– Estación de Peaje Gral. Madariaga: Categoría 1 $ 35 – tarifa bonificada $ 25; Categoría 2 $ 65; Categoría 3 $ 65; Categoría 4 $ 95; Categoría 5 $ 125; Categoría 6 $ 155.

– Estación de Peaje Mar Chiquita: Categoría 1 $ 35, tarifa bonificada $ 28; Categoría 2 $ 70; Categoría 3 $ 70. Categoría 4 $ 105; Categoría 5 $ 140; Categoría 6 $ 170.

– Estación de Peaje Maipú (Km. 273): Categoría 1 $ 75 – tarifa bonificada $ 60; Categoría 2 $ 150; Categoría 3 $ 150; Categoría 4 $ 225; Categoría 5 $ 300; Categoría 6 $ 375.

– A la tarifa básica correspondiente a la Categoría 1 se aplicará una bonificación selectiva durante el período de temporada baja, entre las 12 de los días lunes y las 12 de los días viernes, excepto los días feriados y fines de semana largos en que se aplicará la tarifa básica desde las 12 del día laborable inmediato anterior, hasta las 12 del día laborable inmediato posterior.

– La temporada baja tendrá comienzo el primer día hábil posterior a la finalización de la Semana Santa, y se extenderá al 15 de diciembre de cada año, excepto vacaciones de invierno.

En tanto, el cuadro tarifario para la autopista Buenos Aires-La Plata es el siguiente:

– Sentido Ciudad Autónoma de Buenos Aires a La Plata:

Estaciones de Peaje Dock Sud y Hudson:

Categoría 1 Hora no pico $ 10; Hora Pico $ 12;

Categoría 2 Hora no pico $ 20; Hora Pico $ 25

Categoría 3 Hora no pico $ 60; Hora Pico $ 75

Categoría 4 Hora no pico $ 60; Hora Pico $ 75

Categoría 5 Hora no pico $ 80; Hora Pico $ 100

Categoría 6 Hora no pico $ 100; Hora Pico $ 125

Categoría 7 Hora no pico $120; Hora Pico $150.

Estaciones de Peaje Quilmes, Berazategui y Bernal:

Categoría 1 $ 7 $ 9

Categoría 2 $15 $18

Categoría 3 $ 42 $ 52

Categoría 4 $ 42 $ 52

Categoría 5 $ 55 $ 70

Categoría 6 $ 70 $ 87

Categoría 7, $ 85 $ 105

– Sentido La Plata a Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Estación de Peaje Hudson: se percibirán dos tarifas básicas incluyendo aquí el pago de la correspondiente a la Estación de Peaje Dock Sud.

Categoría 1, $ 20 $ 25

Categoría 2, $ 40 $ 50

Categoría 3, $120 $150

Categoría 4, $120 $150

Categoría 5, $ 160 $ 200

Categoría 6, $ 200 $ 250

Categoría 7, $ 240 $ 300.

Estaciones de Peaje Quilmes, Berazategui y Bernal: se abonará una tarifa básica eliminada de Dock Sud más el 0,70 propio de cada una de estas estaciones de peaje respecto de la tarifa básica vigente.

Categoría 1, $ 17 $ 21

Categoría 2, $ 35 $ 43

Categoría 3, $102 $127

Categoría 4, $ 102 $ 127

Categoría 5, $ 135 $ 170

Categoría 6, $170 $ 215

Categoría 7, $ 205 $ 255.

Peaje Dock Sud tránsito derivado de Acceso Sudeste:

Categoría 1, $10 $12

Categoría 2, $ 20 $ 25

Categoría 3, $ 60 $ 75

Categoría 4, $ 60 $ 75

Categoría 5, $ 80 $100

Categoría 6, $100 $125

Categoría 7, $ 120 $ 150.