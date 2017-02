Mayer abandonó y Delbonis decepcionó en Palermo en el Argentina Open

El correntino y el azuleño quedaron afuera del Argentina Open por los octavos de final del certamen que se lleva a cabo en el Lawn Tennis. El Yacaré debió dejar la cancha en el comienzo del tercer set frente al español Albert Ramos-Vinolas por problemas en una de sus rodillas, mientras que Delbo cayó sin atenuantes en dos mangas ante el portugués Joao Sousa.



El correntino Leonardo Mayer, 148 del ranking ATP, le ganó el primer set en tie break al español Albert Ramos-Vinolas (26), pero luego un problema en una de sus rodillas lo hizo caer en el mismo tipo de definición en el segundo y abandonar tras perder el primer punto del tercero.

El Yacaré cayó 6-7 (4), 7-6 (3) 1-0 y abandono tras batallar 2 horas y 23 minutos, y así quedó eliminado en los octavos de final del Argentina Open, que se juega sobre polvo de ladrillo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y reparte 546.680 dólares en premios. Mayer fue parte del equipo argentino de Copa Davis que cayó en primera ronda contra Italia recientemente.

“No quise romperme, por eso preferí abandonar. Sentía dolores en la rodilla izquierda y por cuidarla me acalambré la pierna derecha, casi no podía caminar y a media máquina era imposible ganarle a Ramos”, explicó el ’Yacaré’ luego de su derrota.

“Siento mucha bronca porque estaba jugando bien, en buen nivel, hacía mucho tiempo que no tenía estas sensaciones en una cancha, sobre todo con mi saque”, añadió el correntino, quien arrastraba la lesión en la rodilla izquierda desde la serie de Copa Davis que Argentina perdió con Italia (3-2) hace nueve días.

“Me puse como objetivo para esta temporada terminar el año ’top 50’, si no sufro ningún problema físico creo que puedo lograrlo”, concluyó Mayer, quien hace 19 días fue padre por primera vez y esa situación hizo que retrasara su calendario, ya que no participó de la gira por Australia y recién comenzó en la Davis ante Italia.

Delbonis también dijo adiós

El azuleño Federico Delbonis, héroe en la Copa Davis que conquistó la Argentina hace dos meses y medio en Zagreb, jugó por debajo de su nivel y lo pagó con la eliminación del Argentina Open, al perder en octavos de final con el portugués Joao Sousa por 7-5 y 6-3.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 45 del ranking mundial de la ATP, no encontró la manera de jugarle a Sousa (41) y perdió al cabo de una hora y 22 minutos, antes no más de 500 personas que se acercaron hasta el estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El ’zurdo’ de Azul había eliminado en la ronda inicial al francés Stéphane Robert (64), pero no repitió su nivel y quedó marginado del torneo. Sousa, quien el martes por la noche había eliminado a otro argentino, el marplatense Horacio Zeballos (69), seguirá su camino en cuartos de final.