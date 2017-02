Vecinos pusieron fin a un conflicto acordando no tener trato alguno

En la resolución firmada el 1° de febrero, la magistrada homologó el acuerdo alcanzado entre los vecinos, consistente en tres puntos. En primer término, las partes se comprometieron “mutuamente a no tener, generar ni mantener entre ellas ningún tipo de trato, contacto o relación, sea esta personal, telefónica, mediante redes sociales, mensajes de texto, y/o cualquier otra vía existente o a crearse”. En segundo lugar, y debido a su condición de vecinos, para el caso de cruzarse de manera ocasional, aceptaron evitar “todo tipo de diálogo, gesto o actitud que pueda resultar provocativa o desafiante”. Por último, acordaron que “toda cuestión que deban resolver respecto a las obras que la parte denunciante realiza en su propiedad que puedan afectar la propiedad ocupada por el denunciado, habrán de canalizarla por intermedio del propietario del inmueble que ocupa este último, no manteniendo entre ellas ningún tipo de diálogo o comunicación”.

