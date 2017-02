Desde marzo habrá grúas para levantar motos mal estacionadas en el microcentro porteño

“Estamos dispuestos a formar parte del ordenamiento del tránsito, mientras no represente una anulación de la actividad. No alcanzan los lugares habilitados para dejar la moto y nos es inviable dejar la moto en la 9 de Julio para después ir a buscar un encargo a cinco cuadras”, expresó Arranz, quien explicó que pretenden acordar con el Gobierno porteño duplicar o triplicar los puntos de estacionamiento, que hoy son 17 sitios permitidos sobre la calzada y otros 15 sobre la acera.

Para aliviar la congestión de tránsito en el microcentro, en 2012 comenzó a regir una restricción al ingreso de vehículos particulares que no posean o alquilen cocheras, o que porten un permiso de ingreso especial para los horarios de 11 a 16 durante los días hábiles, una prohibición que no corre para las motos.

This entry was posted in Ciudad Noticias and tagged motos . Bookmark the permalink