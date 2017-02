Un buen salame, cómo identificarlo

En el exterior es importante: • Tamaño: un buen salame debe estar embutido en tripas gruesas de aproximadamente 5 a 6 cm de diámetro y además tener un largo de unos 10 a 12 cm. • Color: debe estar dentro de la gama de los blancos, inclinándose hacia un ceniza o un crema. Estos tonos son producto de la maduración y, durante este proceso, de la formación de mohos. En la jerga este proceso se denomina “emplume”. • Dureza: el salame es un producto de secado lento y de excelencia. La dureza es el resultado del estacionamiento. Esto tiene un alto grado de subjetividad ya que algunos lo prefieren con mayor y otros con menor maduración. El parámetro inferior es que este todo forrado con el emplume y el superior que este duro pero sin perder elasticidad al tocarlo. En el interior, observar: • Color: según la etapa del secado variara desde la gama de los rosas intensos al bordo. • Aromas: cambiará de acuerdo a la selección de especias y al tiempo de maduración. Siempre, siempre será un producto perfumado. • Brillo: el interior no debe ser opaco, el brillo ira in crescendo con el paso de la maduración.

