El jugador de Vélez Hector Canteros gatiando en INK con peleas y piñas

Vélez es noticia no por logro deportivo, si no por logros en el gaterio. El jugador de Vélez recibió algunos golpes al intentar separar lo irreconciliable. La pelea ocurrió en el boliche INK, ubicado en la avenida Coronel Niceto Vega al 5600, en plena zona de bares de Palermo. Todo se inició como se inicia siempre, gato va gato viene y un gato no se detiene. La historia siempre tiene el mismo guión. La historia de pela gatos en Velez no es nueva.

El jugador de Vélez, Hector Canteros, estuvo involucrado en lo que muchos testigos catalogaron como una verdadera “batalla campal” en un boliche de Palermo. No es una noticia de fútbol, si no una noticia de la sección gaterio, trolas y joda, hace rato que los jugadores no salen el la sección deportiva, teniendo en cuenta que no hay logros significativos ni transpiración de la camiseta. Solo gatos en la madrugada. Después los equipos sufren al fantasma de la B.

Lo cierto es que dos personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Fernández y otras tres personas fueron detenidas por la Policía. Vélez jugará mañana un amistoso ante Rosario Central, pero Canteros está fuera de la lista de convocados porque tiene una sobrecarga muscular.