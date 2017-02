Milani detenido: un gran triunfo de la movilización popular. Por Nelson Marinelli.

Esta política ha recibido un duro golpe. Del movimiento de derechos humanos que no se dejó cooptar en el apoyo a Milani, de las víctimas y de sus familiares y de todos quienes hemos mantenido una campaña sistemática contra su impunidad. En diálogo con Prensa Obrera, Graciela Ledo, hermana del soldado Ledo, se manifestó “muy conforme por la detención de Milani; es un primer paso para que se haga justicia y contra todos los que dijeron que no merecía ser juzgado por nuestras acusaciones. [En Tucumán] el fiscal lo había acusado por delitos leves, como encubrimiento y falsificación. ahora por fin se lo juzga por los crímenes por los que se lo acusa”.

