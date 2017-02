Estela de Carlotto. El silencio de los corderos. El Síndrome de Estocolmo en su máxima expresión.

Estela, ante la magnitud de la noticia da motivos para sospechar. Su silencio da motivos para creer que ha cometido una mala acción y no sale a hablar de arrepentimiento de haber defenido con dientes y uñas a Milani. El Síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida, o sus familiares desarrollan una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la justicia. Estela de Carlotto la presna esta esperando tu declaración sobre la detención por secuestro del mimadito del Kircchnerismo. Lamentablemente la historia es despiadada con los enfermos mentales que padesen El Síndrome de Estocolmo. El juez Federal de Primera Instancia de la provincia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó hoy la “detención con prisión preventiva” del ex jefe del Ejército César Milani en la causa en que se investiga la privación ilegal de la libertad y tormentos” contra Ramón y Pedro Olivera y Verónica Matta, en una audiencia tras la cual fue trasladado a las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial.

