A Milani le soltaron la mano todos, “Milani se burló de nosotros y se burló del enemigo”

“No existe posibilidad alguna de riesgo de fuga y tampoco existe posibilidad de entorpecimiento de la investigación”, aseguró la defensa del ex jefe militar en el escrito. “Tampoco hay riesgo de que Milani se sustraiga de la Justicia. El riesgo, por lo visto, es que la Justicia se le sustraiga a Milani”, subraya el pedido de revocatoria. Allí se insiste en que la conducta del ex jefe militar y de su defensa “en nada se asemeja a lo que tradicionalmente han hecho imputados y defensores por delitos de lesa humanidad”, al destacar la “postura proactiva, con una narración y explicación detallada de todo lo que ocurrió”, en contraposición a los casos en que los militares acusados se negaron a declarar.

El ala más dura de los militares argentinos que fueron procesados y condenados, festejan más que los defensores de los derechos humanos, la detención del “burlón”, Palermonline Noticias consultó con un oficial retirado del Regimiento Patricios con Base en Palermo en la época más dura de la dictadura militar del 1976 y dijo que “Milani se burló de nosotros, se burló del enemigo, se burló de la ex señora presidenta, se burló de inteligencia militar, estamos muy contentos con su detención por que muchos camaradas fueron a pedirle ayuda en su momento y se les burlaba en la cara a ellos y a sus familiares en el Edificio Libertador”. Recordemos el significado de burlar: Hacer creer a una persona una cosa que no es verdad o es falsa.

