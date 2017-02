Gastronomía hotelera: cómo planificar el menú

Cocina clásica vs gourmet En el caso del restaurante de un hotel de campo, los comensales pueden ser tanto quienes se alojan en el establecimiento por varios días como aquellos que vienen por única vez y solamente a comer, atraídos por las actividades que ofrece el lugar o por el prestigio de la casa. Por eso, y dado que hay todo tipo de clientes, en general es conveniente tener un mix de platos – algunos más clásicos, otros más sofisticados – para cubrir las expectativas. Las propuestas que no pueden faltar son carnes rojas como ojo de bife, algunos lomos o bife de chorizo; pescados del océano Pacífico – el salmón es uno de los mas demandados – o para las fechas patrias, platos criollos como el locro. Por el mismo motivo un restaurante de campo debe contar con asado (ya sea sirviéndolo en el salón principal o en un quincho aledaño, preparado especialmente). También resulta muy atractivo ofrecer algunas carnes salvajes como perdiz rellena o vizcacha. Ya sea cocina sencilla o gourmet, el chef siempre puede poner su impronta aún a los platos más tradicionales, mediante especias, salsas, guarniciones o un emplatado diferente.

En los restaurantes de varios tenedores, en general se propone un nuevo menú cada 3 o 4 meses. Pero para definir cómo será renovada la carta y qué se va a ofrecer de nuevo, hay que tener en cuenta distintos aspectos. Por un lado hay ciertos platos, clásicos, que permanecen en el tiempo, como por ejemplo ciertas carnes con guarniciones. Pero además el chef va aportando ciertas “sugerencias” del día mediante las que puede dar rienda suelta a su creatividad, arriesgando nuevos sabores y combinaciones no tradicionales. Estas invitaciones se presentan al público, que a través de lo que va eligiendo, reduce las opciones. Luego de analizar la aceptación que tuvo cada propuesta, hay que estudiar los costos y otros aspectos internos. Entre otras cosas, hay que determinar las posibilidades de adquirir los ingredientes fuera de temporada, necesidades de almacenamiento y conservación, tiempo de elaboración, etc., y con toda esta información se determina el precio final que tendría cada opción dentro de la carta. Teniendo en cuenta estas variables y la oferta del menú en su conjunto, finalmente se aprueba – o no – cada propuesta.

