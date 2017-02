“Analogía Morbida” por Eduardo Sanguinetti, Filósofo

Ante el aluvión de informes, notas y realidades fabuladas de medios de publicidad, un espectáculo travestido de la vida entre bambalinas, que proyectan las miserias de los poderosos, de los impotentes militantes de la mentira, los agoreros de la estafa… ante esta visión, pareciera que no existe un sitio donde retirarse, a no ser que permanezcamos quietos, inmóviles. Si llegáramos a hacerlo, sin perder el equilibrio, sin dejarnos llevar por la embestida, puede ser que seamos capaces de controlarnos y de esa manera actuar, en el preciso instante en que sea preciso.

Para no arribar al Armagedón, anunciado en textos sagrados de las más diversas civilizaciones de todos los tiempos, al que estamos llegando, la única esperanza es salvaguardar a las voluntades lúcidas de este caótico mundo que habitamos… ellas se ven oprimidas por las denominadas “buenas costumbres”, “moral habitual”, impuestas por los autodenominados “respetables ciudadanos”, que no son otros, que la pudibunda e infecta plutocracia y cleptocracia genocida, siempre en pos de horizontes de decrepitud y sometimiento… así son las cosas… indigna pensar como todo ser que rebosa de intuiciones, premoniciones, sensibilidad y coraje del instante, desprovisto de ambiciones, ha resultado ser “molesto” y “peligroso”, para esta comunidad infecta, cotidiana y previsible… llana y ordinaria… asesina y cobarde.

