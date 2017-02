Piter Robledo y Martín César frente a la juventud Pro

Buenos Aires, 20 de Febrero 2017. El jueves pasado por la tarde Piter Robledo y Martín César, ambos presidentes de la Juventud Pro, Robledo a nivel nacional y César por capital, brindaron una charla ante los jóvenes para dejar clara su posición en el mapa político actual del país y el rol que se espera que ocupen frente a las elecciones que se avecinan. Durante la jornada de la que participaron jóvenes de todo el país, Robledo, quien además de presidir a la juventud macrista nacional se desempeña como Subsecretario de Juventud de la Nación, puso mucho énfasis sobre la necesidad de “ver qué es lo que se podría hacer para mejorar y no se está haciendo” bajando línea a los militantes sobre la importancia de hacer trabajo de autocrítica de la misma manera que remarcó la importancia de estar presente en la calle y apoyar a las clases más vulnerables. “Entre estar y no estar, hay un cambio importante después a la hora de decir que nuestro valor es la cercanía”, dijo el joven referente del Pro. “Tenemos un gobierno que está ordenando la economía y la gente sabe que si Scioli era presidente en tres días éramos Venezuela”, afirmó en relación a la situación económica que atraviesa el país. Por otro lado, Martín César se dirigió a los jóvenes como “la llama y el motor del PRO” incitando a los jóvenes a continuar por el camino del trabajo, desarrollando actividades sociales en pos de mejorar la situación de los argentinos. Del evento también participaron los legisladores Eduardo Petrini y Octavio Calderón, quienes se hicieron presentes en el local partidario ubicado en el Barrio de Monserrat.

