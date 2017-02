Estrenan tercer temporada de “Franz y Albert” en El Tinglado

Tito Egurza – Diseñador de escenografía e iluminación Su actividad como escenógrafo, iluminador y vestuarista se remonta a 1966, contando hasta la fecha con 126 espectáculos estrenados. Con un repertorio que incluye montajes de obras de Tennesse Willams, Bertold Brecht, Federico Garcia Lorca, Arthur Miller, Samuel Becket, Moliere, Valle Inclan, Dürrenmatt, Tony Kushner, Neil Simon, etc., y autores nacionales como Florencio Sanchez, Roberto Cossa, Ricardo Monti, Carlos Gorostiza, Eduardo Rovner, Roberto Perinelli, Mauricio Kartún, Jorge Goldenberg, Mario Diament, entre otros. Oscar Faccio, Carlos Catalano, Inda Ledesma, Felisa Yeny, Juan Cossin, David Amitín, Alejandra Boero, China Zorrilla, Julio Baccaro, Agustín Alezzo, J.M.Paolantonio, Rubens Correa, Daniel Marcove, Roberto Castro, Villanueva Cosse, Hugo Urquijo, Manolo Iedvabni y especialmente Jaime Kogan, con quién formó equipo en 14 espectáculos entre teatro y ópera, son algunos de los directores que contaron con su colaboración. Obtiene 2 veces el premio bienal Nacional (Pepino 88), 3 veces el premio Maria Guerrero, el premio ACE (de cronistas del espectáculo), el Premio Ciudad de Buenos Aires “Trinidad Guevara”, el premio “Estrella de Mar”, el premio “Leónidas Barletta”, etc, en total 16 distinciones y es nominado en 50 oportunidades para estos y otros premios por escenografía y/o iluminación.

Dice el autor sobre la obra: “No existen testimonios de que la relación hubiera ido más allá de una circunstancial conversación, pero es incuestionable que se conocieron.En “Franz & Albert”, me apropié de esta posibilidad y traté de imaginar las circunstancias de este encuentro y los posibles temas que fueron abordados. Ciertamente no se trata de un trabajo de reconstrucción histórica sino, meramente, de una obra de ficción apoyada en una exhaustiva investigación”. Trailer del espectáculo: https://vimeo.com/140305517

