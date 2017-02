Consorcios: Una carta al Jefe de Gobierno de la Ciudad

Una carta al Jefe de Gobierno de la Ciudad cuyo texto acompañamos a la presente. Se desprende de la lectura de la misma que estamos solicitando el Teatro Colón, tal cual como le fue cedido al gremio de los porteros, para realizar una Asamblea que determine claramente nuestra prioridad de objetivos. Como lo venimos repitiendo en todos nuestros comunicados y en todas nuestra acciones, el Registro Público de Administradores nos debe ser cedido a nosotros para que ordenemos definitivamente la actuación de los mismos, que son nuestros contratados en los Consorcios y a quienes les pagamos sus honorarios. En caso que no nos sea entregado la Dirección del mismo, nos queda como alternativa formar un registro propio de los Propietarios, a los cuales se deberán subordinar los mismos. Además de la prohibición absoluta de representarnos en paritarias, solicitamos el apoyo de todos los Consorcistas Propietarios de la Ciudad y del país, somos mayoría y queremos conservar lo logrado a través de toda una vida de trabajo.

Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Licenciado Horacio Rodríguez Larreta

Nos dirigimos a Usted por su calidad de Jefe de Gobierno, para solicitarle nos sea facilitado el Teatro Colón para la realización de la Asamblea – durante el mes de marzo – que tratará unos de los temas mas importantes que afecta la convivencia de la mayoría de las familias que viven en Propiedad Horizontal, conforme las constantes quejas que recibimos, y de las cuales se hacen eco los medios y las redes sociales.

El Registro Público de Administradores es una Entidad dirigida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus funcionarios. Asimismo, los Propietarios en la Ciudad superan los 2.000.000 a pesar de lo cual, no pueden negociar con sus 39.000 porteros en las paritarias. En supuesta defensa de ellos, aparecen entidades de Administradores sin legitimación ni control, que actúan con una independencia a la cual el aludido Registro no ha puesto limites, procediendo el Ministerio de Trabajo a una ilegítima homologación, que extiende sus efectos a la República. Afirmamos entonces que el organismo debe ser dirigido y controlado por los empleadores, del mismo modo a cómo funcionan en todos los gremios, las relaciones entre los trabajadores y los empleadores.

No queda entonces ninguna duda sobre nuestra exclusiva legitimación, ya que somos los que pagamos a nuestros Empleados y a los Administradores.

En consonancia con ello, estamos proponiendo que el Gobierno no gaste el dinero de los contribuyentes en organismos como el objetado, que no ha cumplido con su función desde su creación, hace mas de 6 años, y que por el contrario a profundizado la crisis que sufrimos los Consorcios y con ello los Propietarios.

Quedamos al aguardo de su respuesta, respetuosamente

Marcos Bergenfeld Presidente de A.P.I.P.H.

Así se expresan los Consorcistas:

Asamblea extraordinaria de fecha 28/10/16 del edificio sito en la calle Hortiguera 114:

Por todos estos puntos detallados que hacen al interés de todos, los Propietarios firmantes deciden: Apoyar la intervención de la asociación A.P.I.P.H. y aceptar que nos represente en la intervención de decisiones de los puntos antes mencionados, adhiriendo al Consorcio y/o a cada Consorcista de este edificio para que cumpla con los objetivos de defendernos ante las abusivas decisiones tomadas entre sindicatos y Cámaras de Administradores.

Estoy totalmente de acuerdo , con exigir nuestra presencia como consorsistas, somos los que pagamos a los asociados al SUTHER, es un abuso , lo que se comete ,es una bola que aumenta su radio y nos tragara como los agujeros negros ,, Tenemos que ejercer nuestros derechos ciudadanos y el gobierno no puede dar la espalda Atentamente: Lic. Marisol C. Muñoz Bello

Seguramente habrá en el grupo, ya inmenso que conformamos, personas con capacidades específicas para pergeniar algún modo de acercamiento a esta mínima estrategia de aproximación a lo desconocido…. y tal vez hasta tengan alguna experiencia vivida en ámbitos comparables que pudiera sopesarse para planificar a corto plazo más en concreto. No creo que estemos perdidos, sino solo un tanto desmoralizados y momentáneamente sin movimientos concretos… pero de todo se sale….!! fuerza… todos juntos podremos vencer a las corporaciones que no nos permiten dejar un espacio en nuestras finanzas para poder mantener nuestros edificios

Con mis mejores deseos de cooperación y amistad. Marta Oliveira de Cesar

De acuerdo con reunirnos y finalmente ORGANIZARNOS, con gente que se comprometa ,y formemos un equipo que trabaje con seriedad y responsabilidad.Cuenten conmigo. Estuve comunicando estas noticias a varios propietarios , para ponerlos al tanto de este movimiento , insipiente, pero que puede crecer si le damos la debida publicidad y trasmitimos , los eventuales beneficios que podemos tener , al para el avance de el gremio, que tanto nos vienen atropellando y costando. Quedo a la espera de sus noticias y sigamos avanzando. Cordialmente

Lucrecia Cisneros Ejecutiva de ventas

Estimado Marcos:

Nuevamente felicito la labor llevada adelante por todos Ustedes en pos de nosotros, los Consorcistas.

En términos generales estoy de acuerdo con todas las opiniones vertidas, pero en particular con lo expresado por la Sra. Matilde Gartlati. Sería conveniente comenzar lo antes posible con reuniones de consorcios, o propietarios, para ir dejando huella y de una vez por todas poder hacer frente a estas mafias que se arrogan más poder de los que ponemos nuestro dinero para pagarles sus servicios: Porteros-Administradores. Debe ser el único caso donde el que paga solo tiene la obligación de pagar, no tiene derecho a defenderse. Preguntémosle a Rocca o Macri o a otros empresarios que piensan al respecto. Seguro nos van a tratar de “bobos”. Además, cuando nuestros gobernantes declaran la flexibilidad laboral para disminuir conquistas ganadas, a los porteros no les toca nunca?. Ellos siempre van a ganador como el comisario? Saludos cordiales, Alejandro Pinto

Estimado Sr.Bergenfeld:en primer lugar,gracias por su respuesta.Preocupa tanto apoyo del Jefe de la Ciudad al Sr.Santamaría. Así como a los manteros que paralizaron el Once se les otorgaron subsidios y galpones para trabajar,nosotros podríamos pedir al gobierno de la Ciudad un lugar que determine el mismo gobierno para las reuniones.Sugiero también solicitar una audiencia a Larreta,a Santilli o a otro representante del gobierno para exponer la situación que atravesamos:pagadores obligatorios de lo que deciden otros ,sin derecho a intervenir en nada.En la Legislatura hay una diputada muy responsable:Paula Olivetto.Creo que no nos negaría un encuentro.Y propongo esto porque muchos temas relativos a los consorcios se resuelven en la legislatura.Otra idea es reunir firmas para hacer el petitorio.Lamentablemente,son los mismos propietarios que no colaboran,prefieren pagar lo que sea y “no quieren problemas ni conflictos con los encargados”.Lo mismo con los administradores,El de mi casa me ha dicho que guste o no lo que se dispone para el encargado es ley y debe cumplirse.Respuesta complaciente y cómplice.También es legal que el que paga a su empleado intervenga y decida en las negociaciones.Este rol debemos exigirlo,por una cuestión de respeto e igualdad de partesOtra idea:pedir ser invitados a programas de radio y tv de buena audiencia .Pienso también en una solicitada,sé que son caras pero si la sustentan muchos,tal vez sea posible, en definitiva nos tenemos que movilizar antes de que la situación empeore y debamos ganar la calle .Muchas gracias,Cordialmente,Matilde Garlati.

Socio N°A-03953 Buenos días, he tomado conocimiento de que el Gobierno de la Ciudad ha impuesto la incorporación de nuevos libros de registro para los consorcios, duplicando los ya existentes.Esta exgencia no implica sólo la compra de los mismos sino también su registro en el GCBA, que por supuesto debe pagarse.Propongo que se haga algo en contra de estos abusos también, ya que la nueva reglamentación no aporta nada y representa más gastos para los co propietarios. Soy abogada y si se necesita colaboración para iniciar acciones y/o reclamos pueden contar conmigo. Atentamente Dra. Graciela Zorzoli.

Hola gente de APIPH, mi nombre es Gianni Dughetti, soy inquilino en un departamento en colegiales, me urge ponerme en contacto con ustedes para saber cómo avanzar contra el administrador y el consorcio, ya que noto una administración fraudulenta de los recursos de la administración, provocando esto altas expensas, me gustaría saber cómo puedo dirigirme hacia ustedes para que nos ayuden a solucionar el problema y está gente deje de estafarnos. Gianni Dughetti

Muchas gracias. Estimo que hace falta unirnos ya que no somos dueños de nuestros propios departamentos…somos empkeados de las administraciones que nis ponen bajo sus pies!!

Saludo atte Elena Morano.

COINCIDO DESDE YA CON EL ESPIRITU QUE ANIMA A VUESTRA ASOCIACION Y LA PRIMERA PROPUESTA QUE ME INTERESA HACERLES LLEGAR ES LA URGENTE NECESIDAD DE CUESTIONAR JUDICIALMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS DEL SINDICATO DE ENCARGADOS LAS QUE, A MI JUICIO, SUPONEN UNA VIOLACION Y RESTRICCION AL DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS CONSORCISTAS, AL OBLIGARLES A TENER UN NUMERO MINIMO DE PERSONAL, CON SALARIOS, HORARIOS Y FRANCOS PARA LLENAR LAS TAREAS DEL EDIFICIO, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE UNIDADES QUE LO COMPONEN. DESCONOZCO SI OTRAS LEGISLACIONES NACIONALES ESTABLECEN TALES RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD. HASTA DONDE SE LOS SISTEMAS DIFIEREN ABIERTAMENTE DEL NUESTRO, PRODUCTO DE HABERLO OBTENIDO , SIN CONTRAPARTE PATRONAL Y APAÑADOS POR UN POPULISMO ILIMITADO. ENTIENDO QUE SE IMPONE UNA REVISION DE SEMEJANTE DESPROPOSITO QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA VERDADERA EXACCION PARA LOS COPROPIETARIOS. DESDE YA QUEDO A VUESTRA DISPOSICION.M.GESINO

Muy sres mios Quien suscribe Pablo Rene Pereyra Socio Nro A-03947 cumple en comunicarles que en la fecha he recibido de la Administracion SASSO una liquidacion mensual en la cual se me suma en el importe, el importe de la liquidacion mensual anterior ya pagada en tiempo y forma. Este inconveniente se solucionaria llevandole los comprobantes a la oficina para que corrijan el equivoco recibiendo las disculpas por el error involuntario. Sin embargo como existe ya un conflicto con la firma en el que me vi involucrado al no firmarle como secretario el acta de la asamblea general ordinaria por no compadecerse lo ocurrido en el acto con lo escrito, me asalta la sospecha que trata de formar un antecedente en mi contra (ablandarme) ante una posible discusion. En la intencion de neutralizar esta acccion que considero deliberada, agradecere que en base a vuestra vasta experiencia me indiquen el temperamento a seguir. Sin otro motivo y agradeciendoles pronta contestacioin los saludo con mi consideracion mas distinguida.

Muy estimados: Tengo un verdadero problema. Paseo por las oficinas y nadie me dice como debo tramitar mi inquietud. Unos dicen Defensa al Consumidor, otros dicen Registro de administradores y otros me mandaron a Mediación. La cuestión que nadie me atiende; o mejor dicho, todos señalan que NO le incumbe. Planteo: Tengo un departamento en un edificio de 8 unidades funcionales, hace años que echaron al administrador y se hizo cargo una mujer,que cose y descose como se le antoja; recauda $150 a cada uno y paga la luz comunitaria,(acá se termino su gestión) ella no contribuye porque hace la diligencia. NO respeta porcentual de ocupación Yo tengo el 9,81 % y hay departamentos con el 23% y otro con el 21%. Cada uno se arregla lo que le molesta a él o al vecino.( agua, humedad, etc.) Cuando hay un arreglo comunitario, se divide el gasto por 7 (porque la primera unidad es una cochera), en partes iguales. Ni CUIT, ni registro de administrador, ni seguro, ni matafuegos al día, ni salubridad del agua, ni plagas, etc.. Simplemente quiero que se cumpla con la ley ( Código nuevo – L.941 y otras) Muchas Gracias. Juan Carlos.

Sres. A.P.I.H. de mi mayor consideración ; por medio de la presente deseo trasladarles una inquietud a raíz de un aumento del 45% en el monto mensual en concepto de expensas comunes y extraordinarias en el Consorcio del edificio donde me domicilio. Mi consulta es si este aumento es algo normal en otras administraciones que ustedes tengan noticias y que? se puede gestionar al respecto.En lo personal lo considero una enormidad y una total falta de previsión departe de la Administracion , ya que mi concepto es que se debió haber realizado en forma gradual.

Agradeceré como en otras oportunidades me ilustren sobre el tema. Les envio un gran saludo y mi agradecimiento por todas las acciones que realizan en contra las Corporaciones. Ernesto D.Grillo