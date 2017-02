El sueldo bruto de un Ministro de la Ciudad llegará a $140.000

La referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, rechazó los últimos aumentos de sueldo que se aprobaron para los funcionarios del PRO de la Ciudad de Buenos Aires mediante el decreto 75/17 firmado por Horacio Rodriguez Larreta. En las redes sociales afirmó que “son unos cínicos: mientras piden ‘un esfuerzo’ a la población por las tarifas y con las paritarias, se despachan con adicionales de decenas de miles de pesos para los funcionarios. No es de extrañar que nunca encontremos un decreto para aumentar las partidas presupuestarias de salud, educación o vivienda, si están completamente alejados de cómo viven los trabajadores y la juventud de la Ciudad donde cada vez hay más problemas para llegar a fin de mes. Desde el Frente de Izquierda vamos a mantener nuestra tradición de que todos nuestros cargos no puedan superar el salario de un docente y seguiremos denunciando los negociados de esta casta privilegiada que vive de la política”.

