El texto completo de Pepe Cibrián

ESTOY HARTO DE QUE EN PLENO CENTRO ESTACIONEN NO SOLO EN LUGARES MARCADOS COMO PROBIDOS, SI NO QUE SE PONGAN EN DOBLE FILA Y SI TE JODE, JODETE.

ESTOY HARTO DE BUQUEBUS PORQUE NO ME GUSTA.

ESTOY HARTO DE NO SABER NUNCA A QUIEN VOTAR PORQUE NINGUNO ME GUSTA.

ESTOY HARTO DE QUE NO HAYA CONTROLES NI POLICIALES NI DE MILES DE CAMARAS (NO SEIS) EN LA PANAMERICANA Y EN TODAS.

ESTOY HARTO DE ME LLEGUE UNA DEUDA CON LA AFIP DE MIL PESOS Y TENGA QUE PAGAR DIEZ MIL POR INTERESES, USAR MI TIEMPO CUANDO LOPEZ , QUE SE QUEDÓ CON 8 MIL MILLONES PARA USO PERSONAL DE NO SE QUE, Y SIGA CAMINANDO.

