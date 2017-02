AFA: Los sobres se abrirán este martes a las 13. ESPN, Fox/Turner y Mediapro

La AFA no informó los montos propuestas por cada interesado por razones de confidencialidad y le extendió a Fox/Tuner plazo hasta el miércoles próximo a las 15 para que corrijan “algo que está puesto en la presentación y no es vinculante con la oferta”, según explicó Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo e integrante de la Comisión Audiovisual de la entidad rectora del fútbol argentino.

