Chochán, el chancho que llegó a Palermo

Un largo pasillo con mesas de madera y hierro de 2 o 4 personas y una barra de espejo encastrada sobre la pared dan lugar a lo que en Chochán llaman “La Jaula”, una gran estructura de rejas metálica que separa la cocina de las mesas y desde donde se expenden los pedidos. Mientras tanto, del techo del local y todo a lo largo, cuelgan divertidas luces LED en forma de cuchillo que aportan al ambiente una atmósfera distendida. Al fondo su patio es la gran estrella con una enredadera que envuelve sus paredes, vigas que cruzan de un lado al otro y banderines colgados, es el escenario ideal para los ciclos de música que allí se realizan los fin de semana y donde Dj’s son invitados a mezclar con vinilos. Ideal para los amantes del cerdo, Naiara Calviño ha desplegado toda su creatividad para lograr extraer de un solo producto una gran variedad de platos que invitan a salir de la clásica bondiola. La propuesta comienza con Snacks cómo Orejas Fritas, Croquetas de papa y morcilla, Batatas Panko, Huevo escocés con chorizo casero y una de las especialidades de la casa, un extraordinario Kimchi. Dentro de la sección de Piqueos se encuentra su Choclo asado con queso de cabra, mayonesa de chipotle y cilantro, Bolinhos de paleta y queso con guayaba picosa o sus tiernas Ribs con salsa de cynar y naranja. Dentro de los más pedidos se encuentran sus sándwiches donde se destacan el de Cabeza Frita que lejos de ser para valientes lleva paté, palta, tomate, mayonesa de huacatay y limón, pepino y cebolla, un manjar sin precedentes. Además se puede optar por la Porchetta con panceta enrollada, salsa verde, rúcula, pickles de repollo y mayonesa de ajo, su Lengua Agripicante con Gochujang, kimchi, remolacha, hierbas y maní o la clásica Bondiola Prensada con queso, pickles de cebolla, manzana, aceita y salsa de eneldo. Para acompañar cualquiera de sus preparaciones, Chochán cuenta con distintos tipos de aderezos caseros que van variando todas las semanas y conjugan a la perfección con sus snacks, piqueos y sándwiches. Para finalizar no podía faltar alguna opción de postre, en este caso el postre de la casa es un tentador Alfajor helado con tocino, ideal para los más intrépidos, este postre dulce/salado consta de dos cookies realizadas con grasa de cerdo, chips de chocolate y pequeños trocitos de tocino relleno de helado toffee salado, una combinación osada que da como resultado un postre único. Por otro lado, para quienes no se animen a tanto o quieran algo más liviano, Chochán cuenta con paletas heladas de realización propia que van variando de sabor según la demanda y los productos de cada estación. De esta manera Chochán se impone en Palermo como una opción distinta y novedosa, donde el chancho, la música y la buena bebida son los protagonistas, en un ambiente relajado y con mucha onda.

