Evacúan el aeropuerto argentino de Ezeiza por amenaza de bomba

La terminal C del aeropuerto internacional de Buenos Aires permaneció cerrada unos veinte minutos por amenaza de bomba, informan medios argentinos. Esta valija abandonada cerca de un baño levantó las sospechas de la seguridad del aeropuerto, que inmediatamente procedió a evacuar la zona de la terminal donde fue hallada. Después de que perros rastreadores no olfatearan ningún explosivo, los empleados de seguridad abrieron la maleta y encontraron allí un portátil.

