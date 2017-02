Correo: “Aguad reconoció que le condonaron el 90 % del capital de la deuda al Grupo Macri”

En segundo término, Grandinetti señaló que “el Ministro no pudo argumentar por qué en el decreto del 2003, en el que se rescinde el contrato del Estado con Correo Argentino S.A. se consignaba otro crédito post-concursal de 206 millones, que ahora no es tenido en cuenta y que haría ascender aún más la deuda”.

This entry was posted in Noticias País and tagged correo . Bookmark the permalink