Nacionalizan el conflicto docente

Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, anticipó hoy que el gremio docente no está dispuesto a aceptar la propuesta planteada por la gobernación provincial, la cual alcanza sólamente al 18% de aumento, mientras que los docentes plantearon la necesidad de un piso de 35%.

El jefe de Suteba, dijo que los seis gremios tienen “una posición unificada” que, aseguró, será “sostenida” en la reunión paritaria de mañana.

“Queremos un trato respetuoso y un salario digno”, exigió el sindicalista, y estimó que “todavía dan los tiempos” para poder llegar a un acuerdo salarial que destrabe el conflicto y permita iniciar las clases el 6 de marzo.

No Inicio, paro de 72hs, movilización y continuidad con nuevos paros y Marcha Federal

Ante las políticas de ajuste del gobierno de Macri y el conjunto de los gobernadores; las organizaciones abajo firmantes y adherentes al Plenario Nacional de Coordinación de la Docencia Combativa realizado hoy en la Ciudad de Buenos Aires, definimos un pliego de reivindicaciones común y un plan de lucha coordinado nacionalmente que nos permita derrotar la política de los gobiernos que se expresó alrededor de estos puntos:

Medidas del Plan de Lucha:

No Inicio con una jornada nacional de paro por 72hs y movilizaciones los días 6, 7 y 8 de marzo, acciones a sostener independientemente de lo que resuelvan otras entidades.

Apoyar y participar del Paro Internacional de Mujeres y las marchas del 8 de marzo.

Asambleas, plenarios y congresos para definir la continuidad, impulsando un nuevo paro no menor a 48hs en la segunda semana.

Nuevo Plenario Nacional el día 11 de marzo para evaluar y definir la continuidad.

Las organizaciones integrantes de CTERA y participes en este Plenario, demandamos la convocatoria a un plan de lucha nacional, acorde a estas medidas. Con instancias democráticas donde sea la base la que decida. Y que se garantice la convocatoria de la Marcha Federal Educativa anunciada.

El conjunto de las organizaciones partícipes en el Plenario asumimos la concreción de las medidas resueltas en cada una de las provincias. En caso de no convocarse a la Marcha Federal, nos comprometemos a concretar su realización.

A su vez nos pronunciamos porque se ponga fecha urgente al Paro Nacional de la CGT y las CTA para derrotar la política del gobierno de Macri, el conjunto de los gobernadores y las patronales. Por la educación y el salario, en apoyo a la lucha de los trabajadores de AGR Clarín, Textil Neuquén y demás conflictos.

Pliego de Reivindicaciones:

No al techo del 18%. Paritarias libres, democráticas, con la participación de todos los sectores, en base a la libertad y democracia sindical. Con paritarios electos por la base y mandato de asamblea. Abajo los decretazos y las amenazas de descuentos. Basta de extorsiones.

Por un básico nacional unificado, en camino a un cargo igual a la canasta familiar. Ninguna recomposición salarial por debajo del 40% para todas las categorías del escalafón; en otra matriz salarial que simplifique la grilla, recupere la escala salarial, ponga fin a las discriminaciones y recupere el Nomenclador Nacional Unificado a partir del blanqueo todas las cifras en negro, incluido el Incentivo y los fondos del Art. 9º que se destinan a varias provincias, con fondos aportados por la Nación.

No a las cláusulas de presentismo ni aumentos por “meritocracia” o productividad.

Renacionalización del sistema educativo. No a la contrarreforma privatista de Macri, los gobernadores y el Banco Mundial. Defendamos la escuela pública junto a los estudiantes y la comunidad educativa.

No a los recortes de los presupuestos educativos. Urgente aumento del presupuesto al 10% del PBI. Quite de los subsidios a la educación privada, tanto confesional como laica. Hay plata: Poner fuertes impuestos a los ricos y no pagar la deuda externa para saldar la deuda con la educación.

Nombramiento de todos los cargos docentes y no docentes faltantes.

Construcción de todos los edificios, aulas y escuelas necesarios. Solución inmediata de todos los problemas de infraestructura.

Aumento de los cupos y los montos de los comedores escolares. Becas para que todos los niños/as y jóvenes puedan estudiar. Material didáctico, mobiliario y transporte escolar para responder a las demandas educativas.

Saneamiento de las obras sociales. Defensa de las cajas y las jubilaciones, así como del Estatuto Docente. Por un Sistema Estatal Integral de Salud.

Basta de ajuste y represión. No a la exoneración de los dirigentes y docentes de Tierra del Fuego, contra la proscripción de Horacio Catena, solidaridad ante las amenazas a Rubén Ortiz de Misiones, contra la criminalización y el procesamiento de los luchadores del país o las sanciones a la docente de Mendoza por oponerse al Operativo de Evaluación, así como a Supervisoras de Cipolletti y de Santiago del Estero.