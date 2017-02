Solá: “Coincidimos plenamente con el diagnóstico de la CGT”

Tras el encuentro que mantuvieron diputados y referentes del Frente Renovador con representantes de la CGT de cara a la movilización del 7 de marzo, Felipe Solá expresó: “Estamos muy preocupados por el rumbo económico que tiene el país”.

Luego de más de dos horas de reunión entre diputados y referentes del Frente Renovador con los secretarios generales de la CGT y representantes de distintos sectores gremiales el diputado nacional Felipe Solá manifestó: “Coincidimos plenamente con el diagnóstico de la CGT. Estamos muy preocupados por el rumbo económico que tiene el país”.

“Si no se alienta el mercado interno, Argentina no tiene ninguna posibilidad de crear puestos de trabajo. Hace seis años que el país no genera empleo, por el contrario lo que vemos es perdida en el poder adquisitivo y despidos”, agregó Solá.

En el mismo sentido el ex gobernador resaltó: “Estamos viviendo políticas económicas para otro país y para otro momento. Esa idea errónea de que congelando la economía se baja la inflación, ya la vivimos los argentinos. No hay que matar la economía para sanearla. No necesitamos un matasanos, necesitamos que venga alguien que la haga crecer. La única solución es el crecimiento”.

Por último Solá confirmó el acompañamiento del espacio político a la movilización organizada para el 7 de marzo por el sector sindical, donde le exigirán al Gobierno una rectificación del plan económico. “Leímos el documento y coincidimos en el reclamo. Es un acto importante y democrático. Por fin la CGT tiene una conducción seria que además de defender a los trabajadores, no intenta dividirlos”.