Período de Adaptación en Jardines de Infantes

¿A qué tipo de comportamientos deben estar atentos los padres? Alteraciones en el sueño a la noche, pueden mostrarse más irascibles o irritables, pueden mostrarse mas asustados. Durante la primera semana se apegan mucho con sus padres fuera del jardín. Pueden aparecer sucesos espontáneos de temor a que desaparezcan. Sin embargo es todo relativo y subjetivo a cada ser humano que atraviese este proceso. Cabe destacar que el período de inicio lo marcan los adultos. El adulto es el que, con su desconfianza, puede alterar el ritmo de adaptación, haciéndola eterna, ágil o exitosa. Es preciso que tengan en cuenta la palabra del docente cuando habla de los ritmos, que no haya escapismos, que no se vayan sin saludar, que respeten a rajatabla los tips que les ofrecen las docentes en las entrevistas previas, que tengan en su conciencia la decisión de que SÍ quieren dejar a su hijo en un jardín. La primera pregunta que se les hace a los papás en una entrevista previa es: ¿está convencido de que el niño ingrese al jardín? Con esta pregunta la docente ya se da cuenta de cómo será el período de inicio.

¿Cómo es la adaptación de los bebés? Con los bebés de 45 días al año, se trabaja puntualmente con los padres. Se les pide mucha información en relación a los ritmos del bebé, ¿cómo duerme?, ¿a qué hora?, ¿cada cuánto come? y se le pide una prenda de la mamá para que el olorcito (aquel que evoca a mamá) permanezca por los primeros tiempos, puede ser una remera, una mantita o un pañuelo, suele darle tranquilidad y cierta serenidad. Para trabajar con bebés la docente tiene que tener formación en relación a la etapa de puerperio que atraviesa la mama, a veces hay mamás muy sensibles y con miedo de dejar a su bebé para salir a trabajar y es imprescindible decodificarla, ya que el bebe pequeño suele ser traductor del alma de ella y es donde aparecen los llantos, ciertos malestares físicos, etc. En jardines maternales, cuya población oscila entre los niños de 45 días a 9 meses, legalmente debe haber una docente cada 6 bebés, para lograr, ofrecerle lo que cada niño necesita.

