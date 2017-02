Las Pymes buscarán frenar en la justicia la suba de las comisiones bancarias por depósitos en efectivo

También destacó que “lo más grave es que el Estado Nacional permita que se eleven las tasas en detrimento de muchas actividades que usan efectivo (en especial pequeños comercios, estacionamientos, kioscos, etc.) pero en beneficio de las arcas de los bancos privados” y, en ese punto, señaló que el Banco Central, entre otras cuestiones, “es el controlador de las entidades bancarias y no su lobista, como para generarle ganancias extraordinarias sin ninguna contraprestación”. Por ello, agregó que “esta medida va en sentido totalmente opuesto a lo que debería hacerse, porque en lugar de apuntar todos los esfuerzos a bajar el costo argentino, se está haciendo todo lo contrario”.

Lo adelantó Raúl Zylbersztein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Bs As (FECIBA) luego de que los principales bancos privados comunicaran que desde el 1 de marzo cobrarán a sus clientes empresas el 1% más IVA por depósitos al contado en sus cuentas. Denuncian que ese incremento tendrá un inmediato impacto inflacionario y advierten que presentarán un recurso de amparo para evitar la suba. Si bien desde el Banco Central dejaron trascender que el aumento no se puede aplicar en marzo, porque “cualquier modificación en los costos debe ser comunicada con una antelación de 60 días, la medida quedaría establecida definitivamente desde mayo próximo”. Desde ese momento, cuando una empresa de cualquier índole deposite dinero al contado en su cuenta, se le acreditará el 99% del total, ya que automáticamente las entidades bancarias privadas le deducirán el 1%.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink