Importante Operativo contradesarmaderos en Paternal

En la calle Warnes al 1400 se allanó un local que vendía auto partes usadas cuya procedencia era desconocida y no estaba correctamente identificada. Se lo clausuró porque no estaba habilitado para ejercer dicha actividad, además de tener los matafuegos vencidos. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires procedió a secuestrar la mercadería y a llevar detenido al dueño. En Warnes al 1500 también se clausuró un local que vendía auto partes por graves faltas de seguridad e higiene.

