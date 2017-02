Galmarini: “Le pido a Macri que escuche a los docentes y que llame a una paritaria nacional”.

Galmarini ha recorrido y ayudado a decenas de escuelas a lo largo de su gestión como senador, conoce de cerca la situación de la educación pública y de los docentes. “La inflación sigue alta y los docentes perdieron el año pasado un 6% de poder adquisitivo, el gobierno no puede desconocer esto. Macri no puede desentenderse como si la cuestión docente fuera cosa sólo de las provincias”, afirmó el legislador bonaerense.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink