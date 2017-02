Ripoll: “En vez de ataques a las maestras, que Vidal y Macri den 15 mil de básico”

Ante la campaña #NoAlParo, contra las docentes, Vilma Ripoll, dirigente del MST en Izquierda al Frente, señaló: “En vez de alentar campañas de ataque a las maestras, que Vidal y Macri den un básico de 15.000 pesos. Sólo con un salario que cubra la canasta familiar y el acceso a los bienes culturales, más el aumento del presupuesto al 10% del PBI, habrá una escuela estatal de calidad”. Ripoll agregó: “Estos ‘voluntarios’ rompehuelgas son parte de la campaña e ‘informes’ que difunde Vidal para desprestigiar el reclamo docente. Buscan que no se hable de su mísero 18% ni de que Macri congela el Incentivo que la Nación paga en negro y recorta millones del Fondo para el tercio de provincias que no llegan al mínimo. #El6,7y8Paro #YoApoyoALasMaestras”.

