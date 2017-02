Paro: AFA, arreglaron todo y dejaron a fuera al sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados.

“FAA considera que no se encuentran dadas las condiciones para dar comienzo a la segunda parte de los torneos organizados por AFA, previsto en principio para el 3 de marzo, en el caso de Primera División, por lo cual comunicamos que los futbolistas retendrán tareas y no participarán en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente detallada”, explicó en un comunicado de prensa oficial el gremio.

Convidados de piedra. El convidado de piedra es quien, en una reunión, no interviene en ella y pasa desapercibido o es ignorado por los anfitriones. En las negociaciones, se dice frecuentemente de quien es invitado por compromiso, pero no es tenida en cuenta su opinión. El Diccionario de la Real Academia Española dice que la expresión alude a una obra de teatro de Tirso de Molina titulada El burlador de Sevilla y convidado de piedra. La AFA durmió a todos los jugadores a dormir un noni noni fatal, algo así como juegen a la pelota mientras nosotros les gastamos la guita a cuenta. A cuenta por que el estado le dió plata a AFA y a los jugadores no les llegó un mango.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink