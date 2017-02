El Eclipse de sol comenzará a las 9:15 y finalizará antes del mediodía. El fenómeno tendrá su punto máximo a las 10:35, momento preciso que tendrá una duración de poco más de un minuto. El fenómeno se repetirá el próximo 5 de diciembre de 2048.

Usa vidrio para soldar. El vidrio para soldar de sombra número 14 (o más) es uno de los filtros más asequibles y ampliamente disponibles que puedes usar para observar el sol sin ayuda. El vidrio debe cubrir completamente tus ojos en todo momento de la observación. Los filtros de las pantallas de soldadura son elementos que sirven para proteger la vista de las radiaciones nocivas. Éstos deben proteger de los rayos UV producidos por el Eclipse y de las radiaciones. Deben estar certificados por la norma EN 169, y así debe constar mediante un grabado en el propio filtro junto con el marcado CE. El eclipse de sol anular anunciado para el domingo podrá verse en todo el país entre las 9.30 y hasta poco después del mediodía con diferentes niveles de ocultamiento del sol, para lo cual los especialistas recomiendan tomar precauciones para poder observarlo sin dañar la vista, ya que la mirada directa o a través de un instrumento óptico sin filtro puede producir “ceguera permanente”.

La calidad óptica y la coloración verdosa permiten una visión sin distorsiones e impiden el cansancio de la vista en todos los procesos de soldadura y corte.

Los cubrefiltros colocados en la parte anterior del filtro están destinados a prolongar la vida útil del filtro. Pueden ser incoloros o con tratamiento específico anticalórico, pero en cualquier caso deben estar certificados bajo la Norma EN 166. Ésta debe encontrarse grabada en el propio cubrefiltro junto con el marcado CE.

Para obtener una adecuada protección ha de utilizarse la tonalidad de cristal adecuada a cada proceso de soldadura y corte, según detallamos en la tabla siguiente.

Este domingo se vivirá uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares: un eclipse solar anular. ¿De qué se trata? Es cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. El acontecimiento podrá ser visto plenamente desde la provincia del Chubut ya que se ubicarça una franja de 100 kilómetros que atraviesa Chile, Argentina, Angola, Zambia y República Democrática del Congo.

En esta lista puede consultar dónde y cuándo se podrá ver el eclipse en su totalidad, así como la zona de umbra (fase anular), en América Latina y África, según su horario local:



Argentina:

Facundo: Desde esta localidad de la provincia de Chubut se podrá apreciar el eclipse solar en todo su esplendor desde las 09:24. Llegará su punto máximo a las 10:38 y no concluirá hasta las 11:59.

Camarones: El eclipse recorrerá esta ciudad a partir de las 9:27. El punto máximo se observará a las 10:43 y concluirá a las 12:06.

Bahía Bustamante: El fenómeno podrá presenciarse a partir de las 09:26 hasta las 12:05. Su máximo tendrá lugar a las 10:42



Chile:

Puerto Aysén: El eclipse se empezará a ver a partir de las 09:25 de la mañana. Su punto punto máximo tendrá lugar a las 10:35 y terminará en torno a las 11:55.

Puerto Chacabuco: En esta localidad chilena el fenómeno seguirá el mismo horario que en puerto Aysén, solo que empezará unos tres minutos antes, a las 09:22.

Los puntos geográficos que se encuentren dentro de la zona de sombra podrán disfrutar del eclipse anular aproximadamente durante unas dos horas y media, pero el punto máximo del “anillo de fuego”, el instante en que la Luna tape el Sol en forma casi total, solo durará 64 segundos.

Un eclipse solar anular se produce cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean pero, como la Luna está demasiado lejos de la Tierra, no bloque completamente la visión del Sol. Por eso, alrededor del disco negro del satélite se ve un anillo de luz del Sol.

Los ubicados del otro lado de la franja óptima de visión verán un anillo más ancho de un lado que de otro, pero aun así la imagen será espectacular. El resto del planeta no vera nada o casi nada.

El espectáculo comenzará en el océano Pacífico al salir el sol y alcanzará el continente sudamericano por Chile, luego atravesará Argentina para llegar al Atlántico Sur.

Luego seguirá por África a través de Angola, Zambia y República Democrática de Congo hasta la puesta de sol.

Este fenómeno, que se produce cuando el diámetro aparente de la Luna es menor que el del Sol, dejando un anillo de luz a su alrededor, podrá verse en todo su esplendor en una franja del sur argentino y chileno que cruza dos rutas nacionales patagónicas, la 40 y la 3, y la carretera Austral 7 del país vecino.

Fuera de esa franja el eclipse será parcial, con menor área de Sol cubierta por la Luna en la medida que uno este más alejado de la línea central.

La región en la que el Sol estará cubierto en su mayor porcentaje, con un 97.8 por ciento, es la zona del sur de la provincia de Chubut, en una línea imaginaria que cruza de oeste a este, llamada Ruta Cono de Sombra Lunar, donde está ubicada la localidad de Camarones, uno de los epicentros del fenómeno.

Con un 80 por ciento de ocultamiento del sol están las líneas imaginarias de oeste a este que atraviesan la región al sur de la provincia de Santa Cruz, la zona central de Neuquén, el sur de La Pampa y el centro-sur de la provincia de Buenos Aires.

Con un 60 por ciento se verá en la línea que atraviesa el extremo norte de Mendoza, el norte de San Luis, el centro de Córdoba, el centro de Santa Fe y el extremo norte de Entre Ríos, en tanto con un 40 por ciento de ocultamiento se podrá observar en el norte de Catamarca, centro-sur de Salta, una pequeña región del norte de Chaco y el centro-norte de Formosa.

Este mapa de ubicación del fenómeno solar revela las zonas del país donde se podrá observar el eclipse con un sol cubierto de mayor a menor porcentaje a medida que crece la distancia con respecta al Cono de Sombra Lunar, precisó Mariano Peter, de la Asociación entrerriana de Astronomía y coordinador del Observatorio Oro Verde.

Esa línea central del eclipse, marcada por el mayor ocultamiento del Sol, tiene límites norte y sur que comprenden una franja de alrededor de 50 kilómetros de ancho, dentro de la cual los observadores verán el evento en todo su esplendor.lam

En la línea que atraviesa la ruta 40 las ciudades más cercanas son Esquel, Perito Moreno, Rio Mayo y Sarmiento, y en la línea de la Ruta 3 las ciudades cercanas son Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Camarones.

Fuera de esta franja en ambos países, podrá observarse en forma parcial en toda la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, parte del sur de Brasil, gran parte de Bolivia y sur de Perú, como asimismo un sector de la Antártida, el este del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, y en gran parte del continente africano, con la línea central pasando por Angola, según la página web ‘Sur Astronómico’ donde se detalla el mapa del eclipse y se menciona el sitio de la NASA Eclipse Website en donde un mapa muestra la zona de anularidad.

En tanto, Peter hizo hincapié en las recomendaciones para observar el eclipse y cuidar la vista ya que “es sumamente peligroso mirar en forma directa al sol o con un binocular, largavista, telescopio o cualquier instrumento óptico sin filtro ya que puede quemar la retina y provocar ceguera permanente”.

En este sentido, planteó distintos métodos caseros como utilizar vidrios de soldadura número 12 o 14; u observar a través de la parte negra de las placas radiográficas, durante dos segundos y dejando descansar la vista por cinco minutos; o utilizar instrumentos ópticos como telescopios, binoculares y catalejos, con filtros solares de calidad que se colocan adelante del telescopio; o proyectar en una pantalla si no se dispone de un filtro seguro.

An Annular Solar Eclipse is scheduled to take place in the southernmost part of the globe on Sunday, February 26, leaving the sky illuminated by a so-called ‘ring of fire’.

The eclipse will begin in South America at sunrise, where it will be mostly visible in some cities of southern Chile and Argentina, before finishing across the Atlantic Ocean in Africa, where Huambo, in Angola, will be the city with greater visibility.

An Annular Eclipse is similar to a Total Solar Eclipse, where the Sun, Moon and Earth line up. But, unlike in a Total Eclipse, in an Annular Eclipse the Moon is too far away from the Earth to obscure the Sun completely. Only covering its center, it thus leaves the Sun’s visible outer edges to form a ‘ring of fire’ around the Moon.