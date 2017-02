Avast expondrá acerca del riesgo de ataque mediante IoT en el Mobile World Congress 2017

Vince Steckler, Avast, continúa; “Si, por ejemplo, las webcams están configuradas para transmitir en vivo, los hackers o cualquier persona pueden conectarse, lo que facilita que los cibercriminales puedan espiar a los visitantes inocentes a la exhibición comercial Mobile World Congress, o los estudiantes, trabajadores o ciudadanos que se encuentren cerca y no están enterados del problema. Eso, en sí mismo, es un campo minado de la privacidad, aunque es mucho más probable que un cibercriminal secuestre una webcam, cafetera o una smart TV no protegida para convertirla en un bot el cual, al formar parte de una red botnet más amplia, podría utilizarse para perpetrar ataques coordinados a servidores y quebrar sitios web más grandes. En el futuro, también podrían observarse casos en los que los cibercriminales recolecten datos personales, incluyendo datos de tarjeta de crédito de usuarios de IoT que ni siquiera sospechen esa situación”.

