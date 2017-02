En 110 Ciudades Bonaerenses ya se recolecta aceite vegetal usado para producir biodiesel

Vecinos de 110 ciudades de la provincia de Buenos Aires recolectan el aceite vegetal usado (AVU) y lo depositan en centros de recepción reconvertirlo en combustible mediante el programa Plan Bio, que tiene como objetivo recuperar y reciclar ese aceite que será filtrado, decantado y utilizado como materia prima para la producción de biodiesel para ser utilizado en motores gasoleros.

“La Argentina es el principal exportador mundial de biocombustibles, y la Provincia de Buenos Aires viene realizando un fuerte trabajo de recolección para producir biodiesel, tanto domiciliaria como para comercios y restaurantes. Sólo en 2016 se recibieron casi 1 millón de litros de 80 municipios adheridos al programa”, afirmó en un comunicado Ricardo Pagola, titular del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

La recolección, ya sea en un centro de acopio primario, en un uno de recepción o en un local adherido (restaurantes, bares, comedores, hoteles, clubes, casas de comida, etc.) no tiene costo para los usuarios, y es realizada por empresas habilitadas para la producción de biodiesel.

Los recursos generados se destinan a las organizaciones sociales que colaboren con la recolección y son diversas las instituciones que participan del Plan BIO como jardines de infantes, escuelas, iglesias y talleres protegidos, entre otros.

“El AVU recolectado en el marco del plan BIO es transformado en biodiesel en plantas industriales radicadas en la Provincia de Buenos Aires, que cuentan con las habilitaciones a nivel nacional, provincial y municipal para la producción de este biocombustible”, explicó Natalia Raffaeli, coordinadora del plan que -además- estimó en más de 2.000 las empresas gastronómicas e industrias participantes del programa.

El OPDS emitió una serie de recomendaciones a los vecinos para el reciclado del aceite en el hogar, y en ese sentido destacó que “la gente debe tener en cuenta que el aceite esté frío; no colocar dentro del envase restos de comida u otros materiales sólidos y no mezclar con agua u otros líquidos”.

Entre las ciudades bonaerenses donde se realiza la recolección figuran La Plata, 25 de Mayo, General Belgrano, Navarro, Tres de Febrero, General Las Heras, Olavarría, 9 de Julio, General Madariaga, Pehuajó, Adolfo Alsina, General Rodriguez, Pigüé, Alberti, General Pueyrredon, Pilar, Azul, Guaminí, Pontevedra, Bahía Blanca, Henderson, Puán, Balcarce, Ituzaingo, Quilmes, Banfield, Junín, Ramallo, Baradero, Rivadavia, Benito Juarez, Saladillo y Tandil, entre otras

En las ciudades los centros de acopio son variables y puede haber más de uno por localidad.

También se informó que el vecino puede llamar al 0810-2-ACEITE (223482) para conocer cuál es el lugar más cercano a su domicilio.

Argentina se consolidó en el 2016 como el primer exportador de biocombustibles, y según la Cámara Argentina de Biocombustibles, ese año nuestro país incrementó 50% la producción de Biodiesel.

La producción del año pasado aumentó un 50% respecto a la de 2015, alcanzando las 2,7 millones de toneladas.