Pidió un médico para su hija y recibió en su casa a un ladrón.

“Todo el tiempo amenazándonos de que nos iba a matar. Después nos quiso encerrar, por suerte mi marido lo convenció de que bajaba a abrirle, a mí me amenazó de que si hacía algo mientras bajaban lo iba a matar a mi marido. Fue espantoso. Se los resumo así, pero fueron los peores cinco minutos de mi vida! Por suerte y gracias a Dios, no nos pasó nada, se llevó celulares y la poca guita que teníamos. La sacamos gratis”, agregó la mujer.

“Por supuesto, yo esperaba un ¡médico! Entra el supuesto médico, tomamos el ascensor, típica charla de cuánto calor que hace, le cuento que Hele ya casi se había quedado dormida, que había vomitado… Entra a mi casa, sube la escalera para la habitación, entra y cuando le quiero empezar a contar más lo que le pasaba a mi hija el tipo saca un ARMA! me la pone en la espalda con fuerza y me dice dame toda la plata que tengan, quiero plata, quiero plata!!”, relató.

“Llamé para pedir médico a OSDE, porque Hele se sentía mal, había estado toda la tarde con dolor y a la noche ya lloraba porque le dolía mucho. A los 20 minutos me tocan el timbre, contesto, me dicen ‘MÉDICO’, bajo a abrir lo más confiada”, inició la descripción.

