No hay acuerdo entre gremios docentes y gobierno: Van a la guerra total.

Se postergó para las 19 la reunión entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los representantes de los gremios docentes a una nueva reunión paritaria, a fin de destrabar la situación planteada en torno al porcentaje de incremento anual, que la mandataria María Eugenia Vidal ofertó en un 18%, que se pagará en cuatro cuotas, con una cláusula gatillo de actualización por inflación.

Vidal anunció que convocará “voluntarios” si el paro docente se concreta

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que convocará a las 60 mil personas que se ofrecieron para dar clases durante el paro docente a “brindar apoyo escolar en clubes y centros sociales”. “Hubo 60 mil personas que se ofrecieron para se voluntarios y se los quiero agradecer de corazón. Esta es la Argentina que soñamos. Los voy a convocar. La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar, y ahí puede cumplir una tarea importante”, señaló Vidal.

LOS DOCENTES LE SALIERON A RESPONDER PRELUDIO DE UNA GUERRA TOTAL

Si Vidal no ‘sabe’ resolver el conflicto, vamos de ‘voluntarios’ a la gobernación

Las anunciadas convocatorias de Vidal y Larreta para, supuestamente, destrabar el conflicto docente, significaron maniobras y nuevos fiascos “paritarios”. Es que en el ministerio de Economía bonaerense no se presentó ninguna autoridad y se pasó la reunión dos horas tarde. Los sectores gremiales permanecimos esperando una propuesta que no implique mantener la esencia del 18% ofertado en dos reuniones. Desde SUTEBA Multicolor y la Federación Nacional Docente en la provincia, reclamamos un básico de $ 15.000 en un cargo, a partir del blanqueo de todas las sumas en negro, incluido el Incentivo, con fondos del presupuesto nacional.

El gobierno maniobra para plantear la misma oferta y decir que no habría “techo”, al proponer atar los sueldos docentes a “lo que dé la inflación” oficial… En lo formal, no hubo oferta como dice la conducción Celeste de SUTEBA y otros gremios. Pero de contenido sí. Y en la Argentina, con décadas de padecimiento inflacionario, esto implicaría institucionalizar que los sueldos perderán siempre ante la suba real de precios, la del supermercado, tarifazos o impuestazos.

De paso, anulan la paritaria como pretende el macrismo, ya que los sueldos quedarían fijados -de ahora y por siempre- por la inflación que se le ocurra tomar de parámetro al gobierno de Vidal. Recordemos que inventaron un antojadizo mix entre tres índices de precios provinciales para dibujar el supuesto triunfo del sueldo de la docencia sobre la inflación que pregonan Macri, Vidal y sus ministros.

En paralelo, Vidal anuncia que va a convocar a miles de “voluntarios” para dar apoyo escolar. Además de ilegales y repudiables, estas declaraciones y convocatoria a que cualquier “voluntario” sin formación asista a dar clases de la gobernadora, desnudan la concepción ‘educativa’ del PRO: la escuela como guardería o contenedora de niños para que las mamás o papás puedan ofrecer su fuerza de trabajo a los empresarios que reclaman flexibilización y se niegan a garantizar guarderías para niños, entre otras demandas para lograr un mayor ajuste. Y que se ponga a la escuela al servicio de la necesidades del mercado y no del pueblo trabajador.

Lo opuesto a ser un lugar para la formación integral de jóvenes con pensamiento crítico, autónomos y reflexivos que piensen y luchen por una sociedad democrática, libre, justa e igualitaria. Por eso, si Vidal no puede o no quiere resolver el conflicto educativo, puede contar con muchos ‘voluntarios’ para la gobernación que vamos a demostrar que sí se puede lograr docentes bien remunerados y una escuela estatal de calidad.

En la Ciudad de Bs. Aires, tampoco se presentó la ministra de Educación, Soledad Acuña. Aunque sí hubo oferta: un inaceptable 10% de aumento hasta noviembre. La propuesta PRO mantiene el 18% con una cuota del 10% en marzo y otro 8% en octubre (sobre el sueldo inicial implican $ 1.137 en marzo y $ 910 más en octubre). Lo que marca que la convocatoria fue una puesta en escena para bancar a la Provincia y tratar de mostrar “unidad” y “firmeza” ante la docencia. También fue rechazado.

Así responden a la decisión de Macri de no ceder en un falso 18% en cuotas y desligarse de sostener el aumento salarial, al negarse a aumentar el Incentivo que la Nación le paga a más de un millón de docentes del país y recortar 25% -en lugar de aumentar- el Fondo Compensador a un tercio de las provincias, que son las que no llegan al inicial nacional garantizado.

Macri habla de “intolerancia” y de “sentarse en la mesa a consensuar”. Pero se niega, por primera vez en años, a llamar a la paritaria nacional docente. Esto tensionó más la situación y, a días de iniciar las clases, sólo 7 provincias han hecho alguna oferta: Buenos Aires, Capital Federal y Entre Ríos, del 18%; Mendoza, Río Negro y Salta, del 17%; mientras Jujuy ofertó un 10%. Sólo San Luis dejó trascender un aumento mayor, pero habrá que esperar al 2 de marzo por el anuncio oficial.

Por eso vamos al “No Inicio” de clases con paro por 72hs con movilización y asambleas para definir la continuidad, tal como resolvimos los gremios, seccionales y agrupamientos docentes combativos de 13 provincias que integran la CTERA, la Federación Nacional Docente o son independientes, realizado el pasado 22 de febrero. Con nueva medida en la segunda semana por 48hs y la exigencia de convocatoria clara de la Marcha Federal Educativa para la tercera semana de conflicto. Todo resuelto en instancias democráticas para que sea la base docente la que decida.

Recursos hay: Para salarios y el aumento inmediato del presupuesto educativo al 10% del PBI como planteamos los sectores combativos y de oposición de la docencia, es posible si se eliminan los subsidios a la educación privada, se deja de pagar la deuda externa fraudulenta y se ponen fuertes impuestos a empresarios, corporaciones, terratenientes y banqueros. Además de terminar con los privilegios, por lo que todo gobernante o funcionario debe ganar como una maestra o que los trabajadores cobren como un diputado.