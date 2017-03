Discurso del presidente Macri: Del Caño: “El cinismo de Macri no tiene límites”

Luego del discurso del presidente Macri ante la Asamblea Legislativa, el excandidato presidencial del Frente de Izquierda sostuvo que “o Macri vive en una burbuja o miente descaradamente, porque no entiende que la mayoría del pueblo trabajador vive cada vez peor por su política a favor de los ricos. Sigue hablando de ’pobreza cero’, escondiendo que sus políticas generaron un millón y medio de nuevos pobres. Eso es puro relato”. “No es casual que haya agradecido los servicios de los bloques peronistas y del progresismo, ya que con sus votos le garantizaron todas las leyes de ajuste en un Congreso donde Cambiemos es minoría”, continuó el dirigente del FIT. “La revolución educativa de la que habló el presidente en su discurso hoy significa concretamente convocar a carneros para intentar quebrar el paro docente, como acaba de hacer la gobernadora Vidal”, denunció Del Caño, quien agregó al respecto que “mientras habla de ’docentes motivados’ y salarios dignos les proponen a los docentes bonaerenses un 18 % en cómodas cuotas, una verdadera provocación. Si hay que aumentar las penas para los que agreden a los maestros, el Gobierno nacional y los gobernadores deberían ser los primeros imputados”. Por otra parte, Nicolás del Caño se refirió al capítulo sobre el empleo en el discurso presidencial: “Macri habla de empleo y no dice que cientos de miles fueron despedidos y que él vetó la ley antidespidos sancionada por el Congreso”. “El cinismo de Macri no tiene límites”, aseguró Del Caño. “El presidente habla en contra de la corrupción el día que es imputado por el escándalo de la concesión de rutas a Avianca, mientras siguen las investigaciones sobre los ’Panamá Papers’, el escándalo del Correo y la corrupción en la que está implicado su primo Calcaterra con la constructora brasilera Odebrecht, a la que le dieron el soterramiento del Sarmiento”. Por último, Nicolás del Caño aseguró que “la mayoría del pueblo no cree en las mentiras que Macri repite en el Congreso. La CGT debería romper con la increíble tregua que le está dando a este Gobierno antipopular y antinacional y convocar a un paro nacional activo que sea el inicio de un plan de lucha hasta derrotar las políticas que afectan al pueblo trabajador”.

