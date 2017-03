Heller: “Parece que el Presidente habló de Dinamarca”

El diputado del Partido Solidario también expresó que “no es verdad lo que dijo Macri cuando aseveró que «hace cinco años que no crecemos y no generamos empleo». En 2015 Argentina creció el 2,6%, según datos del nuevo Indec, y a noviembre de 2015 se habían creado en un año 122.000 empleos registrados privados y 150.000 públicos”.

Buenos Aires, 1 de marzo de 2017. “Genera mucha preocupación un discurso que ya no tiene casi puntos de contacto con la realidad. ¿Macri habló de otro país en la apertura de las sesiones en el Congreso? Se ha desconectado. Parece que el Presidente habló de Dinamarca y no de Argentina”, opinó este mediodía el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) al término de la Asamblea Legislativa.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Heller . Bookmark the permalink