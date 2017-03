Adrián Camps: “El balance de gestión que hace Larreta está muy sobrevaluado”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de marzo de 2017. El diputado porteño Adrián Camps se refirió al discurso con el que esta mañana, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horario Rodríguez Larreta, abrió el año legislativo: “Intentó hacer un balance de su gestión, a mi criterio, absolutamente sobrevaluado. Cualquier persona que no viva en la Ciudad de Buenos Aires y escuche el discurso del Jefe de Gobierno va a creer que Buenos Aires es comparable con Oslo, Ámsterdam, Londres o cualquiera de las principales capitales del mundo, cosa que no es cierto”.

Rodríguez Larreta hizo referencia al paro docente anunciado para la semana próxima. Al respecto, el legislador del socialismo auténtico aseguró: “Hasta ahora venimos atados a una política nacional que es errónea. No fue convocada la paritaria nacional docente, no se fijó un piso y la Ciudad se está manejando con la cifra del dieciocho por ciento que es lo que plantea la Provincia de Buenos Aires, cuando nosotros tenemos recursos como para poder mejorar esa oferta. Si quieren resolver el conflicto, que mejoren la oferta salarial”.

En cuanto a la urbanización de villas en la Ciudad, rescató la decisión de comenzar pero aclaró que no todo está tan encaminado como planteo el Jefe de Gobierno porteño: “Aún subsisten varios problemas que se plantearon en las audiencias, fundamentalmente por las personas que deben relocalizarse, ya sea porque las viviendas no son viables o porque tienen que pasar calles. Si bien a esas personas van a asignarles otras viviendas a través de un crédito, no se sabe a qué plazo, cuánto van a pagar, a qué tasa de interés. Hay mucha gente preocupada y hasta ahora no se ha encontrado ninguna solución”.

Por otro lado, advirtió respecto a la falta de referencias al tema de las Comunas: “Estuvo ausente en el discurso”. “Para Rodríguez Larreta, la participación ciudadana se da en un contacto directo entre los ministerios y los ciudadanos; ignora totalmente el papel de las Comunas -la Junta Comunal, los Consejos consultivos-. Incluso, el año pasado no logramos sancionar la Ley de Presupuesto Participativo Comunal porque el PRO se negó. Es evidente que hay una política deliberada para evitar la descentralización y la participación de las Comunas”, sostuvo.

Para Adrián Camps, “se miente permanentemente respecto de la superficie de espacios verdes a incorporar. La realidad es que la Ciudad vienen perdiendo espacios verdes de manera sistemática y lo que se incorpora no son espacios verdes sino canteros, plazoletas y boulevares. Desde el Gobierno porteño computan la traza de la autopista Illia o el Paseo del Bajo; Rodríguez Larreta habló hoy de una superficie equivalente a dos parques Lezama que son más de 15 hectáreas, es decir, más del doble de lo que ellos mismos plantean para el Paseo del Bajo -6 hectáreas verdes, entre bulevares y plazoletas-. que ya es exagerado respecto de la realidad. Muchas de las cifras que se dan no tienen consistencia y sólo buscan generar la idea de que existe una gestión de calidad en todos los rubros, cuando no es así”.

El diputado del PSA reiteró sus críticas al sistema de carriles exclusivos –mal llamado Metrobus- que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante: “No se puede entender que con 40 grados de sensación térmica, los usuarios de la línea D continúen viajando sin aire acondicionado y se hayan gastado casi 400 millones en hacer carriles exclusivos que superponen su traza con la del subterráneo. Eso es un absurdo de la planificación ciudadana. Queda claro que para este gobierno el subte no es una prioridad, sino los carriles exclusivos porque son más visibles. En todo el mundo, en las zonas céntricas el subte es el medio de transporte por excelencia, excepto en Buenos Aires”.

Para finalizar, hizo mención a los traslados de animales del Ecoparque destacados esta mañana por Rodríguez Larreta: “Este Gobierno se planteó, inicialmente, cerrar el zoológico y transferir todos los animales; después se dieron cuenta que eso era imposible. En ese contexto, hay inconsistencias en la política de traslado y liberación de animales que no se están haciendo con la seriedad que el tema requiere. Se han liberado animales sin ningún tipo de identificación ni seguimiento ni adaptación previa. Esos animales pueden morirse, adaptarse o no adaptarse, y nosotros no vamos a saber nada al respecto”.