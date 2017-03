Sebastián Galmarini: “El Presidente tiene que garantizar el comienzo de clases”

En cuanto al conflicto docente, señaló: “El problema del Presidente no debería ser Baradel o los dirigentes gremiales, sino que los chicos estén en las aulas. Y sobre el llamado a una paritaria nacional docente, que establezca un piso mínimo para recomponer el salario y que garantice el comienzo de clases, no dijo una sola palabra”.

Galmarini manifestó “mucha desilusión con el discurso presidencial”, y agregó: “coincidimos en la pesada herencia y la corrupción K, pero queremos saber cómo salimos de la ineficiencia que mostró el gobierno hasta hoy. Lamentablemente, Macri no dio señales del rumbo que tomará para sacar a la Argentina adelante y la foto de Marcos Peña junto a Duhalde no es muy optimista”.

