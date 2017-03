Importante operativo en Liniers

Cuatro locales que vendían comida en pésimas condiciones fueron clausurados por no cumplir las medidas elementales de higiene además de no poseer habilitación. Fueron encontrados vectores vivos (cucarachas) que caminaban directamente sobre la comida. Se decomisaron entre 30 y 50 kg de mercadería y se secuestraron bebidas alcohólicas.

