Operativo conjunto entre Nación y Ciudad en carnicerías y frigoríficos.

Por el lado del área de Normativa Laboral, se relevó al personal de cada establecimiento y se citó a las empresas a acompañar la documentación respaldatoria para ser presentada en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. Por su parte la AFIP detectó a 8 empresas que no se encontraban inscriptas como empleadoras y que fueron inducidos a inscribirse en el momento. Asimismo, se detectó a 37 trabajadores no registrados, de un total de 60, que fueron inducidos a ser regularizados.

En ese marco, se labraron actas de infracción en Higiene y Seguridad, no se detectaron faltas graves por lo que no fue necesario clausurar ningún local. Se constataron en los actos inspectivos diferentes infracciones tales como: falta canalizar y adecuar cableado en cámara frigoríficas; falta de alarma sonora en cámaras; mejorar orden y limpieza de sanitarios; falta de tapa interna de tablero eléctrico; falta de protección mecánica en ventilador en local de venta al público; falta de habilitación y mantenimiento de montacarga; falta de antideslizantes en escalera; falta eliminar tomas múltiples, proteger térmicas en tablero y colocar manijas internas en puertas de cámaras de frío; falta de registro y control de recarga de matafuegos y ausencia de luces de emergencia entre otras.

