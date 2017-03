Larreta abre las comisarías para que los vecinos se quejen mientras los comisarios se rien.

El 17 de enero el Comando de Jefatura de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dió a conocer el listado de los nuevos titulares de cada una de las comisarías de jurisdicción, quienes entraron en funciones en Enero y tendrán que dar la cara por sus socios, los chorros, los trapitos, los tratantes de blancas, los viciosos, los narcos, los ladrones, los pungas, es raro dar la cara por los otros cuando uno está de los dos lados del mostrador. El problema central con esta policia y con cualquier policia del mundo es que no hay una cadena de mando que mande, consultamos con un Comisario Retirado de los años donde había Edictos sobre estas charlas en Comisarías los Jueves y le dijo textualmente a Palermonline Noticias. “A la comisaría tienen que entrar los delincuentes, y no los vecinos, de ahí para delante es como querer jugar al fútbol con tacos”, “Hasta que un Poli no tenga miedo que pueda, ser dado de baja por sus vínculos con el delito, esto va seguir siendo festilindo”, “Si no hay una cadena de mando respetable, acá no pasa nada”, “Los edictos fueron una herramienta eficaz, no están hace años… mira los resultados”.

Los reclamos de los vecinos en la Comisarías son un viejo reclamo y un divorcio absoluto que no va a poder ser saldado a los Porteños, teniendo en cuenta los problemas particulares de los policias en la Ciudad, su conexión directa con el hampa, y la manera de recaudar en los barrios, la llegada de las viejas gordas y algún gritón a la “taquería” es una ridiculez, que solo se la creen los crédulos y otarios. Los encuentros se harán el primer jueves de cada mes a las 18.30, y los interesados pueden inscribirse en la página buenosaires.gob.ar o en los perfiles de Facebook del Gobierno porteño y Rodríguez Larreta.

TODO RIDICULO TAN RIDICULO COMO LOS 100 METROS

Los vecinos le reclamaron al Jefe de Gobierno una mayor presencia de policías en las calles, para lo cual plantearon la posibilidad de que los efectivos destinados a vigilar en las esquinas puedan desplazarse para lograr una más amplia cobertura. El subcomisario Juan Alberto Hernández uno de los jefes policiales que tuvieron a su cargo la responsabilidad de responderle a los vecinos, explicó que los efectivos en paradas “ya tienen previsto un desplazamiento de cien metros” y que ampliarle el espacio de cobertura “le achicaría el control de vigilancia”.

El sistema de los 100 metros.. es tan berreta, que no es necesario el menor analisis.

El modus operandi, el desprestigio de una institución que cambió… para peor.

Desde este jueves las 54 comisarías de la Ciudad se abrirán a algunos vecinos que previamente se inscriban para que los mismos de todos los barrios porteños puedan realizan consultas y reclamos a policías, funcionarios y legisladores. Es como ir a la cueva de los ladrones para quejarse de los robos. Las Comisarías son un eslabón crucial en la cadena de la delincuencia organizada y no hay manera de solucionarlo, por que la Poli es parte en las causas contra el delito, es raro ellos son el delito.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño junto a vecinos en Palermo en la 21 escucharon reclamos de Robos, de los amigos de la 21, los trapitos, de su villa en los galpones de Godoy Cruz que se niegan a entrar, etc.

Las 54 comisarías de la Ciudad deberán abrir al público para que vecinos de todos los barrios porteños puedan realizan consultas y reclamos a policías, funcionarios y legisladores. Los encuentros se realizarán los primeros jueves de cada mes, previa inscripción vía Web. La iniciativa caerá en saco roto por que la “poli”, tiene otra lógica, otra recaudación de putas, tratas, drogas y juegos.

Esta iniciativa con la que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta busca demostrar la transparencia de su administración y que puede cambiar un organismo corrupto como el que ha sabido demostrar la Policía Federal a lo largo de la historia Argentina.

Durante el traspaso policial a la Ciudad, Larreta se encontró con resistencia por parte de los efectivos traspasados que forman parte de nueva Policía de la Ciudad.

Los vecinos reclaman diálogo directo con los comisarios de cada seccional.

Rodríguez Larreta ya había anticipado esta iniciativa de las “Comisarías Cercanas” al anunciar, la semana pasada, los nuevos compromisos de Gobierno hasta el final de su gestión, en 2019. Además, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de ayer miércoles 01/03, aclaró que inclusive algunos comisarios ya lo venían implementando por su cuenta.

Desde el Gobierno porteño aseguran que ya se inscribieron más de 3000 vecinos para participar de las reuniones en las 54 comisarías que funcionan en las 15 comunas (inscripción: nubr.co/XLvnld).

En todas las seccionales los funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y comuneros tubieron que ir a dar la cara. La primer reunión fue ayer a la tarde, en Palermo (Julián Álvarez 2373, Comisaría N° 21), donde hay problemas de inseguridad como en todos ladosy no hay nadie con las agallas de terminar con los problemas.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, fue a la seccional 21, en Palermo. Y el vicejefe, Diego Santilli, visitó la 3°, en San Nicolás.

Con el traspaso, la Ciudad recibió 19.000 agentes de la Federal, sumados a los 6300 efectivos de la Metropolitana. A eso, se sumaron a las calles unos 1000 policías que trabajaban como administrativos. Sin embargo, un reclamo puntual es que en cada reunión, los vecinos puedan tener diálogo directo con los comisarios, para conocer el trabajo realizado en el barrio y hacer los reclamos correspondientes.

QUIEN ES QUEIN EN PALERMO

A la 53 Comisario Fabio Daniel Mesiano, Dirección: República Arabe Siria 2961, 1425 CABA

Teléfono:011 4801-3332

A la 21 Comisario Adrian Sergio Pedrón, Dirección: Julián Álvarez 2373

011 4821-5056

A la 23 Comisario Leandro Pablo Tojeiro, Dirección: Av. Santa Fe 4000, C1425BHO CABA

Teléfono:011 4832-526

A la 25 Comisario Rubén Alfonso Schmidt, Dirección: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1350, Scalabrini CABA

Teléfono:011 4832-3333