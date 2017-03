Suspensiones en Volkswagen Planta Pacheco: 700 familias afectadas

Los ajustes económicos lo sufren los trabajadores que quedan suspendidos, como los que estarán trabajando. El ajuste en las condiciones de trabajo lo sufrirán los que queden adentro de la fabrica. . El 1 de marzo,al ingresar a trabajar el sector de trabajadores no suspendidos en distintos sectores de la fábrica se vio que habían reducido puestos de trabajo. Por tal motivo los trabajadores se vieron obligados a realizar otras tareas que antes no realizaban. Esto los sorprendió debido a que nunca antes de parte del Sindicato ni la empresa les habían comunicado tales cambios.

