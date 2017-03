El viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo el Hipódromo Argentino de Palermo recibe la primera edición del año de “Apetito, Festival Gourmet”, la feria gastronómica éxito de 2016. Los dos primeros días se presentará en horario nocturno, de 20 a 2 de la mañana, mientras que el domingo lo hará de 12 a 22 horas. Tres jornadas para disfrutar de la más variada oferta de comidas y sabores con los que ya te conquistó, y mucho más. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. ¡No te la podés perder!

Para esta ocasión, y como novedad, Apetito tendrá un espacio dedicado al Sushi en todas sus variedades a cargo del restaurante Azul Profundo, uno de los pioneros en esta especialidad culinaria. El sector estará ambientado y musicalizado con estilo oriental y para hacer aún más atractiva la propuesta se ofrecerá un show de Taiko, un refinado espectáculo cultural que tiene como protagonista a los grandes tambores japoneses tocados con mazos de madera.

Y si ya conoces la feria y volvés por más, Apetito te va a estar esperando con opciones tradicionales y nuevas, para todos los paladares, por lo que vas a poder saborear desde hamburguesas, pizzas, panchos artesanales, crepes, rabas, pulled, pork, bagels, papas fritas, panqueques, comida árabe, mexicana, ahumada, chivitos, nachos, empanadas, sándwich tandileros, pescado, además de la opción vegetariana que ya es un clásico. La oferta gastronómica se completará con tortas, postres, helados y café. Todo el sabor en un solo lugar.

Serán alrededor de 30 foodtrucks distribuidos en el estacionamiento de la Tribuna Paddock y nuevamente habrá un amplio patio con cerveza tirada Patagonia, una de las marcas del momento y un sector con las más variadas ofertas de vinos y espumantes a cargo de Bodega Estancias de Mendoza.

En esta oportunidad serán parte del festival las marcas Aramburu Street, Cocina Inquieta,Compañía De Chocolate, Cuk Catering, Delisabores, Freddys, Happy Truck, Hard Rock Café, Hoboken, Juana Ti, L´Ostia Foodtruck, La Molina, Oh Namur!, Pizza Toppic, Pura Cepa, Rincon De Pau, San Gennaro, So Bagel, Stick Station, The Craft Beer, The Veggie Burger, Trixie y Voui, entre otras.

De esta manera, Apetito reafirma su presencia en el universo foodie, en uno de los lugares más lindos y seguros de la ciudad, rodeado de verde, como el Hipódromo de Palermo. Una opción divertida para compartir con amigos o en familia, en el corazón de la ciudad.

