Las Pymes afirman que en 2017 ya se perdieron más de 150 mil empleos

Los datos surgen de un relevamiento interno llevado a cabo por FECIBA basado en estadísticas del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) e INDEC y sus cámaras asociadas, desde el 2 de enero hasta el 1 de marzo pasado en el ámbito de la Ciudad de Bs AS y el Gran Buenos Aires. Según el informe, durante el primer bimestre se agravó la caída del empleo y las suspensiones, porque a pesar de sus intentos, para las pymes fue imposible mantener a sus empleados, dado que las ventas ya acumulan una retracción interanual de hasta un 60 % en algunos rubros industriales y no dan señales de mejoría”.

