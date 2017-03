Enrique Leff rechaza Doctorado Honoris Causa de la UN San Juan

Enrique Leff es sin dudas, uno de los referentes máximos del pensamiento ambiental de Latinoamérica. Autor de numerosas obras sobre la insustentabilidad del modelo capitalista, sus reflexiones son material de trabajo y estudio en las universidades y son a la vez, herramientas para el pensamiento ambiental latinoamericano. Cuando la Universidad Nacional de San Juan anunció que le iba a entregar el Doctorado Honoris Causa, la preplejidad corrió por los movimientos en el territorio: las organizaciones no gubernamentales, asambleas, asociaciones, se preguntaron cómo era posible que el Dr. Leff recibiera ese reconocimiento de parte de las autoridades de una de las dos universidades argentinas públicamente posicionadas a favor de la megaminería hidrotóxica. Con la honestidad intelectual que lo caracteriza, respondió que había creído que ese galardón le era concedido sin contradicción alguna con los posicionamientos del movimiento socio-ambiental. Que al informarse a través de documentos públicos sobre los proyectos y programas que relacionan la UNSJ con la minera Barrick Gold y con la minería a gran escala con uso de tóxicos, decidió renunciar al Doctorado que le ofrecían. Con ello, manifestó su voluntad de no legitimar la promoción de la megaminería hidrotóxica en modo alguno, ni a través de las empresas que la promueven, ni a través de las autoridades de las universidades que la celebran. RENACE saluda y agradece al Dr. Enrique Leff la coherencia y la integridad con la cual avanza con nosotros en este camino hacia el buen vivir.

