TelexTorage anunció Resultados 2016

Buenos Aires, 2 de Marzo de 2017.- TelexTorage, empresa líder en la comercialización e integración de soluciones TI, anunció sus resultados del año 2016. “2016 fue un año que comenzó con dificultades y donde el desarrollo de proyectos públicos y privados, tuvo un freno muy importante. Lamentablemente no se dieron las condiciones para que la actividad económica tuviera continuidad a partir del cambio de gobierno y los cambios políticos repercutieron fuertemente en los negocios. Comenzando el segundo semestre se observó un lento movimiento que terminó con un último trimestre con muchos proyectos cerrados y que dejaron una base para el año 2017 muy importante,” analizó Mariano Denaro, Presidente de TelexTorage y agregó: “El año lo hemos cerrado con buenos números respecto de 2015 con un crecimiento en la facturación del 25%. Uno de los principales obstáculos fue la falta de proyectos y especialmente, la falta de definiciones en cuanto a política económica y financiera, que generó cierta incertidumbre y que agregó, a la falta de inversión pública, importantes demoras en proyectos del sector privado. Un capítulo aparte es la turbulencia política que, a pesar de tener un gobierno recién iniciado, contribuyó a generar una mayor incertidumbre.” “2017 es un año muy especial para TelexTorage, ya que cumpliremos los 25 años de vida en el mes de Noviembre. En nuestro mercado no es frecuente que una empresa (salvo las corporaciones) alcance un cuarto de siglo de actividad continuada. Somos privilegiados en haber desarrollado todos estos años de actividad con un crecimiento continuo, haber superado importantes crisis político-económicas que dejaron fuera del mercado a muchas empresas. Frecuentemente nos sucede en reuniones con clientes o marcas que muestran su sorpresa al tomar conciencia de los años que nos hemos mantenido en el mercado,” afirmó Mariano Denaro y concluyó: “TelexTorage comenzó como un proyecto pequeño pero siempre apuntando a la calidad del servicio, a la oferta de productos innovadores y con un importante esfuerzo en buscar satisfacer las reales necesidades del cliente. Este histórico enfoque, nos ha dados grandes resultados y crecimiento sostenido en estos 25 años de vida, junto con un enorme posicionamiento que hoy tiene la empresa, reconocido por clientes y proveedores.” “Para este año se destaca el inicio de la actividad de DellEMC, como única empresa, y en nuestro caso como uno de los mayores canales de EMC y uno de los mas importantes en el ambiente Dell, sin dudas será un gran desafío en el que intentaremos convertirnos en el número 1 de la marca fusionada. Las primeras acciones son sumamente alentadoras y nos hacen confiar en lograr importantes resultados con esta nueva marca,” detalló Mariano Denaro y añadió: “Con el resto de las marcas continuaremos también con una actividad muy fuerte y generando importantes negocios.”

This entry was posted in Tecnología . Bookmark the permalink