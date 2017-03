Agremiados sacó pecho: “Fantasma de la B” y la carnicería “de la C” suspendieron los partidos programados.

No van a poder decir que Agremiados es un sindicato de pechos frios. Se suspendieron los partidos programados de la B Metropolitana y la C. “Se llevaron la guita, se la gastaron y ahora no tienen para pagarle a los pibes” le dijo a Palermonline Noticias, un viejo lobo de mar o un viejo calamar del ascenso. Los clubes de Primera División decidieron el viernes por la noche comenzar el torneo el próximo viernes 10 de este mes, luego que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) ratificara el paro de actividades, pese a la conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo.

El fútbol argentino de ascenso programado para este fin de semana, tanto de de Primera B Metropolitana y Primera C, también fue postergado por la AFA a causa del paro de Agremiados, misma medida adoptada por la máxima categoría tras las truncas negociaciones en el ministerio de Trabajo entre el sindicato y la dirigencia.

“Nos informaron la noticia desde AFA que se suspende también el ascenso, justo cuando estábamos almorzando y listos para el partido”, informó el vicepresidente primero de Acassuso, Javier Marín, que preparaba su equipo de juveniles para enfrentar ayer a la tarde a Comunicaciones.

Como la Primera D es una categoría amateur, se jugaron de todos modos dos partidos, en el que Yupanqui se impuso a Central Ballester 2-1, en la cancha de Liniers, y el empate entre Argentino de Rosario y Muñiz 1-1, en el escenario de los salaitos.

Tras la confirmación de Marín, fue la propia AFA la que publicó la medida de postergar los partidos en su página web.

“Estamos sorprendidos porque teníamos todo para jugar y la AFA nos avisó que no se jugaba por una cuestión de los aptos médicos de los juveniles. Ya teníamos pago el operativo policial, los chicos estaban concentrados, pero es una decisión global tomada por la Comisión Normalizadora”, dijo el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile.

También criticó la decisión de Agremiados de no aceptar la propuesta acercada por la dirigencia para cancelar las deudas de los futbolistas.

“La propuesta que le hicieron a Marchi era muy buena y no se porque no la aceptó. Esto tiene otros condimentos, esto no es sólo por falta de haberes”, disparó el dirigente, que tenía preparado el equipo de juveniles para recibir al Deportivo Español.

Por su parte, José Mellado, titular de Sportivo Italiano, aseguró: “Jugar con juveniles hubiese sido un problema, es un trastorno porque fue una semana complicada, enseguida había que resolver si se jugaba o no y me parece que estamos deseando el momento de las elecciones”.

Pese al paro, los referentes del ascenso habían decidido en la noche del viernes jugar la fecha con juveniles, aunque la Comisión Normalizadora optó por no dejar expuestos a chicos que recién comienzan a hacer sus primeras armas en el fútbol.

De esta manera, tampoco hubo fútbol en las categorías profesionales de ascenso y se espera que entre lunes y martes se pueda regularizar la situación con los pagos para que se levante la huelga y reprogramar los partidos para el próximo fin de semana.

La guita es el problema central.La pregunta es ¿Donde hay un peso? ¡¿Donde está la plata de la AFA? Todo pasa.