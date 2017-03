Trescientos líderes empresarios que fundieron la Argentina participan de la cumbre organizada por The Economist

Trescientos líderes empresarios participan de la cumbre organizada por The Economist. Fundir empresas y hablar para saber como se hace. Evadir todo lo que se puede y contar su experiencia. Llevarse los dolares en avión a paraisos fiscales y no ser detectados. Cobrar dinero del estado y jugar a ser privado. Abrir un kiosco y fundirlo a los dos meses… Básicamente estos “líderes” empresarios y economistas son todos los que fundieron la Argentina y se juntan para seguir pensando como un país infundible es fundible. Los inmorales nos han igualado. Si cae una auditoria a “la cumbre” deberían ir todos a Devoto. Ahora en su versión “emprendedores” creen que se pueden lavar la cara. Un dato ésta fiesta de empresarios la paga el estado. Toda esta masa de empresarios que tienen ahora un tipo de cambio especulativo, financiero, no es genuino. Y lamentablemente el Gobierno generó un mecanismo de la bicicleta financiera. Por ende traigo el dólar, lo paso a pesos y aprovecho esa taza para luego volver al dólar e irme. Y como el BCRA desarmó todos los controles y la entrada y salida no tiene costo. La bomba podriamos decir que se llama rebomba 2001.

Con un telón de fondo de un dólar planchado que no acompaña a la economía real. La bicicleta financiera es hoy el mejor negocio en la Argentina. Y este festival de especulación termina con una crisis absoluta, total, con helicoptero 2, es interesante que con estos valores, la carroñera Revista The Economist organice este festival de hombres evasores, una Revista de economía que trabaja con el diario de ayer, por que no pegó ningún pronostico en los conflictos mundiales en los últimos 30 años (son chamu). El dólar agro o campo trae aparejado inflación en contexto electoral por más que le convenga a los exportadores y al Estado para recaudar. ¿Hasta cuándo podés mantener esto? Al menos hasta octubre. Después, indefectiblemente llegará el ajuste y el conflicto sindical.

Más de 300 líderes empresariales, sociales, emprendedores y figuras políticas locales e internacionales, entre ellos, los ministros Nicolás Dujovne, Susana Malcorra, Lino Barañao y Juan José Aranguren, disertarán el miércoles en la cumbre organizada en Buenos Aires por la revista inglesa The Economist.

La cumbre organizada por The Economist tendrá lugar, a partir del miércoles 8 de marzo, en el Alvear Palace Hotel y permitirá compartir la perspectiva sobre la transformación de la Argentina y evaluar cómo se están creando las condiciones adecuadas para el crecimiento del país y su inserción en el contexto global”, según explicaron los organizadores del encuentro.

Se debatirán -además- durante el “The Economist Argentina Summit”, que se realizará por primera vez en el país, temas como “las diferentes reformas llevadas a cabo por el presidente Mauricio Macri para crear una economía más abierta e inclusiva en las industrias de energía, agricultura, manufactura, tecnología y servicios”.

Además de los titulares de la Cancillería y las carteras de Hacienda y de Energía y Minería, participarán Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y el director del Indec, Jorge Todesca.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el presidente de la UIF (Unidad de Información Financiera), Mariano Federici, y el ‎secretario de Emprendedores y PyME, Mariano Mayer, también expondrán durante la jornada.

The Economist convocó , también, a Guillermo Fiad, presidente de Ferrocarriles Argentinos Infraestructura Ferroviaria, y a Clarisa Estol, secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicación.

Los organizadores anunciaron la asistencia de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile; Noriteru Fukushima, embajador de Japón en la Argentina; Juan Maria Segura, presidente del Congreso de Educación y Desarrollo Económico; y Jesko Hentschel, director del Banco Mundial para el Cono Sur.

Otros participantes en la cumbre serán el productor Gustavo Grobocopatel; el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere; Julio Bocca, director del Ballet Nacional Sodre (Uruguay); Mark Post, de la Universidad de Maastrich, y Daniel Burman, director, productor y guionista cinematográfico.