Reglamentación del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo para que las empresas dispongan de Salas Maternales y Guarderías.

Es importante considerar que, más allá de la terminología que en distintas zonas y épocas se han utilizado y que aún hoy persisten en el tiempo, es importante saber que este tipo de servicios no puede reducirse solamente al cuidado de los niños, porque guardar al niño no es suficiente. Los primeros años de vida resultan fundamentales en el desarrollo de las diferentes etapas de su futuro, por lo que lo educativo – que contempla el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socio-emocional de los niños- debe ser el eje de esos proyectos.

This entry was posted in Empresas y Negocios Sociedad . Bookmark the permalink