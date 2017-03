María Eugenia Vidal vs Roberto Baradel. Se inicia un paro docente. ¿Se le descontarán las horas no trabajadas?

Esta semana se inicia con un promocionado paro docente que perjudica a alumnos, familias y a miles de docentes y que involucra a los docentes a nivel nacional. Está claro que es un paro político que no conduce a nada porque los docentes más allá de lo que se pueda decir están en blanco, algo que la mayoría de los trabajadores no. La realidad es que se puede negociar mientras los docentes están en clase, pero se hizo costumbre arrancar el año lectivo con paros. Desde la parte sindical están en una guerra permanente dado que el peronismo está siendo seguido por sectores de izquierda que temen perder el poder. Roberto Baradel necesariamente necesita del conflicto para mantenerse en el sillón. Del otro lado el PRO esta como ausente en los conflictos, espera a que pasen y siguen con sus políticas camaleónicas, van para un lado, y si no pueden retroceden, o intentan ir por otro camino. Es decir el dialogo María Eugenia Vidal vs Gremios es de sordos. Hoy en día nadie sabe cuánto gano un docente en blanco en la Provincia de Buenos Aires y menos cuánto gana el abogado y preceptor Roberto Baradel. A esta altura los docentes se deberían preguntar si están bien representados por Roberto Baradel y los Bonaerenses se deben preguntar también si están representados por Vidal. Tiempo de elecciones.

¿Se le descontarán las horas no trabajadas? Vidal prometió descontar las horas, pero a la hora de descontar todos se bajan los pantalones y pagan. ¿Esta vez será diferente?

Los cinco gremios docentes representados en todo el país, SADOP, CEA, AMET, UDA Y CTERA, determinaron concretar la medida de fuerza luego de no llegar a un acuerdo durante la etapa de negociación paritaria. La decisión fue criticada por el presidente Mauricio Macri, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Este lunes el paro será con movilización al Ministerio de Educación de la Nación, donde los maestros pedirán que se abra la paritaria nacional docente.

El gobierno nacional anticipó que las negociaciones paritarias serán provinciales. El día martes, los gremios docentes se sumarán al reclamo que encabezará la CGT.

BLANCAS PALOMITAS

El presidente Mauricio Macri encabezará este lunes junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el acto de inauguración del ciclo lectivo 2017 en la localidad de Volcán, un pueblo que paulatinamente se recupera del desastre que en enero provocó un alud que sepultó numerosas viviendas.

El inicio de la ceremonia, que contará también con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, está previsto para las 10 en la escuela primaria “25 de Mayo”, según informaron hoy a Télam fuentes de la gobernación de Jujuy.

Esa escuela a la que concurren 143 alumnos también resultó afectada por el alud, ya que el barro y agua ingresaron con fuerza al patio y algunas aulas, por lo que hasta último momento autoridades educativas de la provincia ordenaron tareas de reparación.

“Ni las tragedias impedirán que sigamos haciendo lo que debemos hacer”, afirmó Morales al argumentar su decisión de inaugurar el período lectivo en Volcán, donde el pueblo se ha puesto de pie y está dejando atrás la adversidad ocasionada por el fenómeno natural.