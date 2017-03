Propietarios responsabilizan a las autoridades por la suba de expensas.

En diversas reuniones efectuadas por iniciativa de A.P.I.P.H., de las que participaron Propietarios de Consorcios, analizaron factores que incrementan los costos de las expensas. También se responsabilizó a las Autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por manejar elRegistro Público de Administradores, con Dirección Estatal, lo cual no permite a los Propietarios dirimir los conflictos, con sus contratados (Administradores). El manejo estatal del mismo, solo sirvió para que las denuncias de todos estos años no se resuelvan. Más de 5000 denuncias se han archivado sin solución, según la Auditoría General de la Ciudad, en su informe de hace 2 años. Además el 50 % de los Administradores, al 31 de diciembre del 2016 no tienen sus matriculas en vigencia, según las denuncias de los Copropietarios.

El Gobierno de la Ciudad, no ha respondido a las solicitudes de entrevistas de A.P.I.P.H. después de casi 15 años de obtenida su Personería Jurídica e innumerables presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación y sus expedientes vigentes aun sin resolución. Como antecedente, es el reconocimiento del 5 de noviembre del 2009 por parte de la OIT, con la invitación del Presidente de la A.P.I.P.H., ante elComité de Libertad Sindical en Ginebra en la causa abierta N°2623, que no mereció el apoyo de nuestro Gobierno.

Asimismo, la presencia en Washington, en la OEA a raíz de los Derechos Humanos vulnerados de los Propietarios que perdieron su vivienda al serles rematada, por no poder hacer frente las expensas, originadas en paritarias ilegales que hasta hoy subsisten, y cuyos efectos se reagravan día a día.

Pareciera que los Propietarios Consorcistas y la Entidad que los representa: A.P.I.P.H. solo existen cuando les tocan el timbre de sus casas, en búsqueda de votos.

Entre otras innumerables obligaciones económicas a las que están sometidos los Consorcios, es el de costear el lavado de las veredas, utilizando millones de litros de agua potable, que se pagan muy caros en las facturas de AySA, que además pagamos con los siguientes impuestos:

Financiamiento ERAS alícuota 1,550% – Financiamiento APLA alícuota 1,120% – IVA base alícuota 27,000% – Perc. IVA Suj. No categ alícuota 13,500% – Perc. IIBB CABA alícuota 3,500% – Total Tasas e impuestos 36,970%. Todo sobre una factura que aumentó promedio un 500%. Del agua que no se importa, está enfrente en el Rio de la Plata. Agregamos la mano de obra de los encargados, sus zapatos antideslizantes, las mangueras, la ART por algún accidente con nuestro personal o vecinos. Además del ABL. La realidad es que los Copropietarios no somos dueños de nuestras veredas, sí las responsabilidades y costos. La Ciudad las utiliza a su antojo, sin consultarnos sobre su destino (ventas de diarios, de flores, de verduras, mesas de bares, refugios para pasajeros, pantallas de publicidad, etc…). Esto debe corregirse pues es totalmente injusta la carga.

Solicitamos se revea estos impuestos que regulan el precio del agua y lo convierten en prohibitivo, además como medida excepcional se suspenda totalmente el uso de mangueras fuera de los Consorcios, pudiendo perfectamente mantener las veredas limpias solamente con 10 baldes de agua.

Estas reuniones que vienen realizando los consorcios, lleva a cambiar todos los temas que hacen a su existencia y por lo tanto ser dueños de sus destinos.

Marcos Bergenfeld

Presidente de A.P.I.P.H.